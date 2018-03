Brazaletes de vergüenza

19 de marzo 2018 , 02:11 a.m.

Si hay un área en la que el Estado, no obstante todos los recursos y anuncios de décadas, no ha podido cumplir es el de garantizar que quienes son privados de la libertad por haber cometido delitos cumplan efectivamente las condenas impuestas por la justicia.

Al ‘estado de cosas inconstitucional’ que impera en las cárceles por el viejo hacinamiento y la violación de derechos básicos de los internos –al decir de varias sentencias de la Corte Constitucional– se suman la corrupción que por años ha campeado en las instituciones del sector, así como el poder de las organizaciones criminales de todas las pelambres en penitenciarías y cárceles del país.



Y –como si esto fuera poco–, como lo reveló un informe de este diario, el control que debía garantizarse sobre más de 5.300 personas que tienen casa por cárcel y han recibido el famoso brazalete electrónico para salir de prisión es rey de burlas. Así lo demuestra el alto número de delincuentes sorprendidos en flagrancia cometiendo nuevos crímenes aunque, en teoría, tenían un dispositivo electrónico que debía alertar al Inpec sobre cualquier violación de la seguridad de su detención domiciliaria.



Atracos, venta de drogas ilícitas y hasta asesinatos aparecen en los reportes de Fiscalía y Policía como perpetrados por los supuestos reclusos. Fallas en los dispositivos, falta de personal para atender las alarmas y, por supuesto, corrupción explican una situación ya penosa que no hace más que socavar la ya pobre imagen de la justicia colombiana ante los ojos de los ciudadanos.



Un informe de la Contraloría señala que de 2.300 alarmas que se disparan a diario por una posible irregularidad con los brazaletes –desde intentos por cortar la correa que los fija al tobillo hasta la apertura del sistema GPS, pérdida de comunicación o porque el beneficiario se sale del perímetro permitido–, las autoridades solo están atendiendo 400 (el 17 por ciento). Esto pese a que en los últimos nueve años, este tipo de controles le han costado al Estado casi 210.000 millones de pesos.



La acertada intervención a la polémica Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ahora en manos del consejero presidencial Juan Carlos Restrepo, es una oportunidad para que el Gobierno empiece a ordenar tanto el asunto de los brazaletes y sus millonarias licitaciones como otros megacontratos inherentes a las cárceles y que por muchos años estuvieron al garete, cuando no a la mano de intereses políticos, que, en buena medida, explican el actual y deprimente panorama.



El eterno problema de las cárceles requiere soluciones de fondo. Es un asunto que debe ser prioritario para el gobierno que llegue. Un país con amenazas criminales como las que ha enfrentado y enfrenta Colombia no puede seguir teniendo un sistema carcelario ineficiente y preso de la corrupción, cuyas debilidades, además, son aprovechadas por oscuros intereses, desde los que medran de los contratos públicos hasta los que venden polémicas decisiones judiciales. De nuevo, coger por los cuernos el toro del Inpec y sus más de 80 sindicatos armados y avanzar, incluso, hacia su liquidación y reemplazo por un cuerpo de guardia ajeno a cuestionadas prácticas debe ser el primer paso.



