Avanza lo importante

Suele desearse que lo urgente no sepulte lo importante. Pues bien: en una sociedad como la nuestra, abrumada por las urgencias de todos los días, lo importante sigue siendo la educación. En ese sentido, no podría haber un titular más afortunado –ni podría haber una mejor noticia– que “Colombia superó las metas en educación para 2017”. El país no solo alcanzó la meta en la calidad educativa para este año en primaria, secundaria y media, sino que sobrepasó –como lo registró el miércoles este diario– ciertos objetivos trazados para el año que viene. Mejor, imposible.



Ha quedado claro que el ISCE, la herramienta que ha servido al Ministerio de Educación para hacer seguimiento a los colegios del país, ha sido de gran utilidad: este, que es Índice Sintético de Calidad Educativa, mide, colegio por colegio, región por región, la mejoría de las instituciones, los resultados en las pruebas Saber, la tasa de aprobación escolar y el ambiente de las aulas. Así, se ha notado mejoría especial, en los tres niveles, en ciudades como Duitama, Floridablanca, Chía, Envigado, Tunja, Zipaquirá, Soledad y Pasto. Y es claro que, entre los departamentos, se destacan Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Santander.



Resulta importante registrar que el meditado examen del ISCE fue aplicado a 10.277 primarias, 8.794 secundarias y 8.884 medias en todo el país. Es fundamental reconocer que la mejora en los tres niveles se dio tanto en los colegios privados como en los públicos. De suerte que la idea aquella de que las instituciones oficiales se encuentran necesariamente por debajo de las privadas es por lo menos discutible a la luz de los resultados de este año.



Difícil encontrar en el panorama de las noticias una mejor que esta. Significa que mientras suceden los debates políticos, los rifirrafes electorales; mientras se dan las revelaciones sobre la corrupción que no ha dado tregua; mientras el país es testigo –en su impotencia– de las noticias urgentes de último minuto, se ha seguido avanzando con decisión y coherencia en lo importante: en la educación.

Si quedara alguna duda de ello, si el completo índice ISCE no quisiera tomarse como una herramienta definitiva, habría que recordar la noticia de diciembre del año pasado de que Colombia subió 19 puestos en las pruebas Pisa –una señal de que las cosas van por buen camino– y traer a colación la noticia de abril de que los resultados de las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º también reflejan una clara mejoría en la educación básica en terrenos tan importantes como la lectura y las matemáticas.



Sin duda, aún falta mucho trabajo, durante muchos años, además, para alcanzar el título de “la más educada”. Está claro que acaba de tomarse el camino hacia un país –que sepa leer entre líneas y sepa valerse de la información que tiene a la mano– en el que nadie pueda ser segregado por venir de un colegio o de otro.



Pero negarlo, eludir el deber de reconocerlo, sería tan mezquino como no insistir en esa senda. Sería mala educación. Y perder la oportunidad increíble de respaldar una decisión de Estado que nada tenga que ver con las contingencias y los vaivenes despiadados de la política.



EDITORIAL