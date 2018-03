Asfixiados

Los niveles de contaminación a los que están llegando las dos grandes capitales del país, Bogotá y Medellín, incluido el valle de Aburrá, que comprende diez municipios más, están pasando de castaño oscuro. Las emergencias de los últimos días han obligado a decretar alertas de todo tipo y a adoptar medidas extremas. Bogotá completó casi una semana en señal amarilla por el enrarecimiento del aire (el PM 2,5 llegó a 55 microgramos, cuando lo normal son 25 por metro cúbico cada 24 horas) desde el pasado 16 de marzo, mientras que a la capital antioqueña la nube contaminante la persigue desde febrero.

Es verdad que ciertas condiciones naturales explicarían parte del problema. La situación geográfica de cada región, el flujo de los vientos en la atmósfera o la amplia nubosidad evitan que las partículas de hollín se desplacen, y esto contribuye a empeorar las cosas. Sin embargo, las causas para lo que viene sucediendo son más de fondo, y así hay que tratarlas, por dolorosas y costosas que resulten.



Para empezar, hay que aseriar la información de los puntos de monitoreo, en donde entidades oficiales y privadas no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de PM 2,5 presentes en el aire. La Secretaría de Ambiente de Bogotá habla de un número reducido de localidades afectadas, en tanto que la Universidad de los Andes afirma que son al menos media docena. Sin información confiable resulta difícil hallar soluciones precisas.



En segundo lugar, va siendo hora de que los gobiernos locales revisen protocolos y medidas de control de industrias formales e informales, planteen de una vez por todas una estrategia seria de chatarrización del parque automotor obsoleto y adelanten acciones más contundentes contra los vehículos chimenea que pululan por las avenidas. Vale la pena preguntarse qué papel están jugando los centros de diagnóstico que deben dictaminar el estado de los vehículos en cuanto a emisión de gases. A veces parece que el del aire es el eslabón más débil al ejercer control ambiental. Da grima confirmar a diario las condiciones del aire que respiramos.



Los sistemas masivos tipo TransMilenio también están en el ojo del huracán. Si bien es cierto que contaminan menos que los destartalados vehículos de hace dos décadas, su funcionamiento es a base de diésel, el más perjudicial de todos. Hay una oportunidad para el aire con el anuncio del cambio de 1.400 articulados por buses con tecnologías ambientalmente sostenibles, las cuales no deben seguir siendo un tabú. La Administración tiene que emplearse a fondo en tal empeño, al costo que sea. Por encima de todo, debe primar el derecho de la mayoría a respirar un aire sano.



Otras medidas se reclaman con urgencia no de ahora, sino de hace tiempo: mejorar la calidad del combustible distribuido por Ecopetrol es lo que más pide la Alcaldía de Medellín, que hizo un pacto con entidades públicas y privadas para encontrar salidas a la situación que viven. Pero, sin duda, lo que más ayudaría es la conciencia colectiva de hacer un uso más racional del vehículo, apostar por transportes alternativos y tener paciencia con proyectos de infraestructura que apuntan en la dirección correcta.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com