Son los incendios más graves y destructivos en la historia de California. Comenzaron hace dos semanas ya, pero, según las autoridades, por bien que les vaya, solo podrán apagarlos el primero de septiembre. Se habla de 300.000 hectáreas afectadas. Se dice que el humo, que ha llegado a extenderse por 4.800 kilómetros, se dirige hacia Nueva York.

Se investiga si uno de los dos focos del desastre, que ha sido llamado Mendocino Complex, pudo haber sido causado por un vecino furioso que vivía al norte de San Diego. En todo caso, arde California; el fuego detrás de las montañas, aviones que tratan de contener las llamas, unos 1.200 bomberos y muchos camiones que enfrentan las altas temperaturas en el seco verano californiano.



No queda duda: estamos viviendo el cambio climático de punta a punta del planeta Tierra. Ha dicho el gobernador de aquel Estado –que hoy enfrenta veinte incendios de importancia– que lo que está sucediendo ya no es un desastre porque ya no es una anomalía, sino “el nuevo normal”. En los últimos años, no solo en EE. UU. sino en una veintena de naciones, ha podido constatarse el nuevo clima, al que el hombre tiene que adaptarse de una buena vez: las altísimas temperaturas que a duras penas han soportado los países europeos, por ejemplo, no solo han dejado en evidencia que de ahora en adelante habrá que sobrevivir a nuevas enfermedades y peligros, sino que han cobrado ya cientos de vidas.



En California, las imágenes de los héroes enfrentándose a esas montañas de fuego ya son, como decía el gobernador, “lo normal”. Y, aun cuando ciertos líderes políticos del mundo, empezando por Trump, sigan minimizando el cambio climático como un embeleco de los ambientalistas, queda claro que el Complejo Mendocino no es una excepción. Se habla de 21.000 californianos evacuados. Por desgracia, pronto serán más personas en toda la Tierra las que deberán vivir su vida teniendo en cuenta que no la viven en el mismo lugar. Pero el reto será cada vez más cuidarla entre todos.





EDITORIAL

