Apostarle a la bioeconomía

El asunto es vital, como lo hemos dicho aquí. Los hallazgos de las últimas expediciones de Colciencias y otros institutos de investigación a lugares adonde hasta ahora no habían podido acceder los científicos aportan datos que empiezan a sugerir el nuevo rumbo al cual deben dirigirse los esfuerzos económicos, privados y estatales de la nación.

Es la bioeconomía. Nuevo paradigma al que el mismo presidente Santos denominó el año pasado la siguiente revolución para el país. De hecho, Colciencias –de la mano de institutos como el Humboldt y el Sinchi (de estudios amazónicos)– ya inició algunas de las 20 expediciones que planea realizar hasta el 2018.



Los lugares hasta el momento explorados tienen, según los científicos, un alto estado de conservación, de ahí que el reto actual sea entender que la nueva información no debe quedarse en las bases de datos especializadas, sino convertirse en el fundamento de las políticas de intervención en esos territorios: para su aprovechamiento económico y su conservación.



Tras varias décadas de conflicto armado, el país comienza a abrirse a nuevos debates, como el de entender otros paradigmas económicos que respeten la naturaleza, pero que, a la vez, aprovechen una riqueza en fauna y flora, lo cual, en estos tiempos, debe ser la guía del desarrollo.

No solo es el momento oportuno por el alto grado de conservación de estas zonas, sino porque también están en riesgo otras áreas. Como lo ha estimado la Universidad Javeriana, cerca del 46 por ciento de los ecosistemas del país están en un grado de amenaza, y muchos de ellos no se encuentran bajo el sistema de áreas protegidas.



Asimismo, las cifras de deforestación –con un incremento del 44 por ciento respecto al año pasado– son motivo de preocupación por el futuro de los recursos naturales. Los motores de transformación como los cultivos ilícitos y la ganadería extensiva no pueden determinar el futuro de estas regiones cuando, precisamente, los negocios verdes son posibles allí mismo, generando así alternativas para las comunidades locales.



Las potencialidades de la bioeconomía no deben ser desatendidas ni ignoradas entre las prioridades del Gobierno y los sectores privados. Expertos concuerdan en que la puesta en marcha de modelos más eficientes de agricultura, la aplicación de la biodiversidad en la ordenación del territorio y el uso de la riqueza genética para la innovación en diversas industrias son solo algunos de los caminos que propone el desarrollo de negocios sostenibles basados en la biodiversidad.



El rol desempeñado por Colciencias con las primeras expediciones es solo el principio de lo mucho que falta. Urge invertir en el conocimiento y la exploración respetuosa de una biodiversidad todavía oculta. La inversión en el sector de biotecnología se convierte entonces en otra necesidad, debido a que no es posible continuar con centros de investigación sin presupuestos suficientes.



Es necesario reconocer que en la biodiversidad y la ciencia hay alternativas para un desarrollo económico que acerque al país a la sustentabilidad. Colombia, por suerte, tiene todo el potencial para alcanzarlo, es cuestión de voluntades y esfuerzos.



