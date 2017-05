Agresión salvaje

Salvaje e indignante. Esa es la definición que mejor cabe tras ver las imágenes que muestran a un joven patrullero de la policía en momentos en que es agredido por un energúmeno dentro de un bus de TransMilenio, en Bogotá. El sujeto, quien aparentemente fue requerido por la autoridad por maltratar a una pasajera, la emprendió contra el uniformado a cuchillo, causándole varias heridas.



Pero su acción temeraria la extendió a otro patrullero, que auxiliaba a su compañero, ante la mirada atónita de los presentes. Otro hombre que acompañaba al atacante intentó impedir la acción policial sin éxito.



El desenlace pudo ser fatal. El joven terminó con varias heridas en brazo y mano. Por fortuna, llegaron los refuerzos y ambos sujetos fueron detenidos y se les inició un proceso para su judicialización.



Pero cuando la gente apenas comenzaba a reponerse del impacto de las imágenes, apareció la noticia de que un juez había ordenado la libertad de los agresores porque, aparentemente, las heridas no revestían gravedad y los detenidos no tenían antecedentes.



Esto terminó por indignar más a la ciudadanía, que no entendía el proceder de la justicia en este nuevo episodio de violencia en un espacio público. Hasta el Secretario de Seguridad de la capital condenó la decisión. Sin embargo, más tarde se supo que todo obedecía a que la fiscal encargada del caso no pidió la orden de captura contra los agresores, y fue relevada del caso.



Lo primero que hay que reconocer es que TransMilenio respondió con celeridad, pues el conductor detuvo el vehículo y pidió ayuda a la policía, que reaccionó de inmediato. Y, por otro lado, hace bien la Fiscalía en solicitar una audiencia para pedir la captura de los hombres, pues, a juzgar por las imágenes, aquí lo que se evidenció fue una tentativa de homicidio contra servidor público. Y sobre él o ellos debe caer el peso de la ley.



No tiene presentación, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, que acciones como estas se repitan, y mucho menos que los responsables queden impunes. Ya son 24 casos similares a lo largo del año y es hora de ponerles tatequieto.



editorial@eltiempo.com.co

EDITORIAL