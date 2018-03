Aclaración necesaria

Fue oportuno el mensaje del presidente Juan Manuel Santos en el cual aclaraba la confusión generada al conocerse que las disidencias de las Farc podrían salir beneficiadas por el nuevo proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. El primer mandatario precisó el viernes, por Twitter, que estas organizaciones delictivas surgidas de la antigua guerrilla no tendrán derecho a tales gabelas y, al contrario, seguirán siendo perseguidas con toda la contundencia.

Ocurrió que a, comienzos de semana, el ministro de Justicia afirmó que las disidencias de las Farc “pueden ser reconocidas como grupos armados o delictivos organizados que, si llegasen a hacer sujeción, se podrían someter al imperio de esta ley una vez sea surtido su trámite en el Congreso”.



Tal afirmación, naturalmente, prendió las alarmas en distintos sectores, comenzando por la Fiscalía General de la Nación. Su cabeza, Néstor Humberto Martínez, no tardó en pronunciarse contra dicha posibilidad y afirmó que esta mostraría al Estado colombiano como claudicante.



Tiene razón Martínez: sería absolutamente inaceptable abrirles a estas organizaciones una ventana de este tipo después de que despreciaron la que se abrió en el marco del proceso de paz. Este fue un episodio en el que, en aras de poner fin a un conflicto sangriento de cinco décadas, la sociedad les concedió a las Farc una oportunidad única de dejar las armas en condiciones a todas luces excepcionales. Entre ellas, y hay que repetirlo una y otra vez, la de que estas aporten verdad, se sometan a la justicia especial, reparen integralmente a las víctimas y se comprometan a nunca más repetir las atrocidades en que incurrieron mientras empuñaron las armas.

Dar a entender que algo así puede suceder cada vez que las circunstancias ponen al Estado de cara a un agente desestabilizador del orden sería, en efecto, nefasto. Guardadas las proporciones, es el mismo daño a la legitimidad de las instituciones que se produce –y ello debe terminar– con las muy frecuentes amnistías que en distintos niveles del Estado, con excesiva frecuencia, se ofrecen a morosos. Aquí se envía el siempre inconveniente mensaje de que paga la trampa, ser vivo. No, a las disidencias solo les queda el camino de entregarse sin condiciones o someterse a las armas del Estado.



Lo anterior sirve de antesala para tocar el tema del sometimiento de las bandas criminales no ligadas a la antigua guerrilla. Fue pensando en ellas como se redactó este segundo proyecto de ley, que pretende allanar el camino para que comparezcan ante la justicia. Aquí hay que enfatizar que en ningún momento este camino debe dejar de ser un sometimiento y que este no puede sino facilitar que los miembros de estas organizaciones gocen de beneficios ya existentes y que exigen a cambio una colaboración efectiva y eficaz con la justicia para que esta pueda dar nuevos pasos en la lucha contra el crimen. Es el caso del principio de oportunidad y de la rebaja de hasta el 50 por ciento de la pena para quienes opten por someterse.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com