Abuso de alta gama

Así como el acto de hacer cumplir la ley en ocasiones tiene una dimensión ejemplarizante, muchas violaciones de esta envían, a su vez, un mensaje funesto a la sociedad.



Lo ocurrido el domingo pasado en la vía Bogotá-Tunja, donde por lo menos tres vehículos de alta gama colisionaron a la altura de Villapinzón, es un ejemplo de esa situación.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente dan motivos suficientes para inferir que la violación del límite de velocidad establecido para la vía no fue ni mucho menos accidental, fruto de un descuido. Los historiales de infracciones de los conductores, varias de estas por la misma causa, dejan ver un lamentable desprecio de estos ciudadanos por normas como esta, que, como todas, no existen por capricho sino para facilitar la convivencia.



Y ahí está el meollo del asunto. Ponerse de acuerdo para utilizar una vía pública de una manera contraria a la ley y que pone en serio riesgo a miles de ciudadanos, tanto conductores que sí respetan el límite como a peatones, es señal contundente de que quienes así obran no tienen mayor sentido de la vida en sociedad, llevado al extremo, del respeto por la existencia de otros ciudadanos.



Que el sonado episodio sirva para que quienes organizan competencias ilegales ‘aterricen’ y sean por fin conscientes de los riesgos a los que se exponen. Y que sea la oportunidad para decir que no es necesario conducir vehículos de alta gama para incurrir en este tipo de conductas. Ciclistas urbanos, motociclistas y conductores de otra clase de automóviles también, con mucha frecuencia, se toman abusivamente la vía pública, atropellando –literal y metafóricamente– a quien ose interponerse en su camino.



Se trata de que andenes, calles, carreteras y autopistas sean espacios para todos en un plano de igualdad. Y no la puesta en escena de una ‘cadena alimentaria’ en la que los débiles no tienen más destino que ser presa de feroces depredadores.



