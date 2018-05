A un mes de una tragedia

Este domingo, 13 de mayo, se cumplió un mes de la confirmación del propio presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de una noticia estremecedora: el asesinato del grupo periodístico del diario ‘El Comercio’ de Quito, conformado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.



Ellos habían sido secuestrados en la frontera con Colombia el 26 de marzo por el autodenominado frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Farc comandado por alias Guacho, que pedía la liberación de tres de sus miembros, que se hallan en cárceles ecuatorianas, y la anulación del convenio binacional con Colombia para el combate contra el terrorismo.

Este ha sido un mes eterno para la prensa, pero en especial para las familias de los comunicadores, pues los criminales, como para hacer más cruel su villanía, aún no han devuelto sus cuerpos. Por ello, es entendible el desasosiego de las familias, que exigen que se revele la ubicación de los cuerpos.



Desde estas líneas les reiteramos nuestra solidaridad y, desde luego, los acompañamos en la exigencia, que debería ser de elemental muestra de alguna humanidad del grupo armado. Así como la liberación de la pareja de comerciantes ecuatorianos que tienen en su poder.



Los deudos buscan toda la información posible de Ecuador y Colombia, que deben hallarla. Y no solo la familia cercana –sino la prensa, que es la otra familia de quienes pagaron con su vida la búsqueda de la verdad– tiene que no descansar hasta que estos colegas puedan ser sepultados en su patria.



Así mismo, los dos países deben proseguir, más fortalecidos aún, en los convenios y en la lucha sin cuartel contra los terroristas, no solo para evitar otros dramas sino porque es un deber constitucional y porque lo único que alivia el dolor de las pérdidas absurdas de seres tan valiosos es ver que haya justicia.



