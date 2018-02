A Patios, pero seguros

La vía a Patios, que conduce de Bogotá hacia el municipio de La Calera, al nororiente de la capital, se ha convertido en un campo de batalla entre ciclistas y conductores de vehículos. La muerte de un pedalista el pasado fin de semana volvió a hacer evidente ese enfrentamiento, pues cada quien reclama su derecho a una movilidad segura. Y, hay que admitirlo, a ambas partes les asisten razones de peso para defender ese derecho.

La solución no es fácil, pues el problema de fondo es estructural. Por un lado, este corredor vial es por excelencia el escenario en el que miles de ciclistas, particularmente el domingo (se calculan 10.000), practican deporte. Y lo hacen en masa, ocupando muchas veces todo un carril, lo que genera, a su vez, trancones para quienes viajan en carro o transporte público. La calle es estrecha, llena de curvas y con un descenso altamente peligroso.



Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las últimas décadas el desmedido desarrollo urbanístico ha propiciado la demanda de carros particulares, transporte intermunicipal y de carga, lo que le agrega presión a una vía en la que por momentos pareciera que simplemente no caben todos. Y es en ese escenario en el que se producen accidentes lamentables, agravados –como en el caso reciente– por el mal estado de los vehículos.



Las soluciones que se han planteado van desde una mejor señalización hasta la proyección de un túnel –algo remoto–, pasando por la habilitación de otras calles menos congestionadas y peligrosas. Y salvo por una mejor nomenclatura, es poco lo que se ha avanzado. Por tanto, la única solución viable por ahora es compartir la vía de forma responsable, lo cual incluye establecer horarios especiales en las jornadas de mayor demanda de pedalistas y presencia de autoridades que ayuden a controlar los desmanes de parte y parte. Sacar a los ciclistas o restringir más el carro no es conveniente, pero allá se llegará si todos no ponen su propio grano de arena.



