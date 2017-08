20.600 músicos más

No puede dejarse pasar, así como así, sin reseñas ni esperanzas, la buena noticia de que en 31 colegios públicos de 18 localidades de Bogotá se han estado formando 20.600 niños para convertirse en músicos. Y no es un anuncio. Es una realidad. Se trata de un programa apoyado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Secretaría de Educación, que puede acabar de una buena vez con la idea de que para aprender a interpretar el violín o familiarizarse con los arpegios en el piano hay que tener la suerte de haber nacido en una familia acomodada.

Hasta el momento se han invertido un billón de pesos en el programa, que hace parte de la llamada jornada extendida en los planteles distritales, con la convicción de que no hay una mejor manera de ocupar el tiempo –y de conjurar las amenazas y los peligros– que la música.



Con ese propósito se entregaron miles de instrumentos musicales que costaron miles de millones. Se tuvo como meta empezar a educar en el lenguaje musical desde muy pronto, desde los 7 años de edad, con la idea de que interpretar composiciones en conjunto no solo estrecha los lazos entre los estudiantes, sino que transforma el entorno familiar.



Se cuenta que por estos días, bajo el radar entorpecedor de los políticos, 360 músicos formadores han estado trabajando hombro a hombro con los niños inscritos en el programa enseñándoles los diferentes instrumentos: en percusión, viento y cuerdas. Se habla de la inclusión que se ha logrado, por ejemplo, en los coros. Y ya hay una serie de historias –EL TIEMPO publicó algunas la semana pasada– que se pueden contar sobre cómo ciertos estudiantes encontraron en el programa una salida a sus rutinas asediadas por los problemas y las inequidades.



No puede dejarse pasar así como así la noticia: se espera de las entidades de gobierno, finalmente, que echen a andar planes que transformen para bien las vidas de los ciudadanos, que creen oportunidades en un país y una ciudad que no han brillado por su empeño en conseguir la equidad. Y este programa bienintencionado está cambiando las vidas de 20.600 menores que ya no tiene por qué transarse por menos.



