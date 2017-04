1967 en la cultura

Hace 50 años nació la revista Rolling Stone, se llevó a cabo el festival de música pop de Monterrey (California), se estrenaron películas tan relevantes como la teatral 'Adivina quién viene a cenar' y el espagueti western 'Por un puñado de dólares' y la ligera 'Descalzos en el parque', se lanzó en el mundo hispánico 'Cien años de soledad' y se llenaron las calles de los Estados Unidos de muchedumbres –haladas por la voz de Martin Luther King Jr.– contra la guerra en Vietnam. Pero pocos eventos tan importantes para la cultura del mundo como el estreno de aquella sátira de iniciación titulada 'El graduado' y la publicación del álbum 'Sgt. Pep-per’s Lonely Hearts Club Band'.

De 'El graduado', basada en una novela de Charles Webb, puede elogiarse todo: las actuaciones de Dustin Hoffman como Benjamin Braddock y de Anne Bancroft como Mrs. Robinson; la cuidadosa composición de cada una de sus escenas pensadas hasta el más mínimo detalle por ese gran director que fue Mike Nichols; la banda sonora poética, delicada, envolvente, llena de canciones escritas por Paul Simon e interpretadas por Simon & Garfunkel. Pero desde el principio se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia –y lo sigue siendo– porque registraba y registra el momento en el que la juventud se negó a temerle a todo lo que le temía.



De 'Sgt. Pepper’s', una jugada genial de Paul McCartney para darles una nueva identidad a los Beatles después de 10 años de agotadoras giras de conciertos, debe reconocerse la brillantez de canciones como 'Lucy in the Sky with Diamonds',' She’s Leaving Home' o 'A Day in the Life', pero sobre todo la teatralidad, la agudeza, el humor tan particular, la originalidad, en suma, que la hace lo que suele llamarse una obra maestra: la música pop venía dando muestras de haberse convertido en escenario del arte, de The Beach Boys en adelante, pero 'Sgt. Pepper’s' demostró que la juventud sabía lo que hacía.



Hace 50 años fue claro en la cultura anglosajona este llamado a barajar de nuevo las costumbres teniendo en cuenta a los jóvenes. Sigue siendo relevante.