De todo lo que se ha dicho acerca de la columna de Claudia Morales, me resuena una frase que le dijo a Yolanda Ruiz en RCN Radio. Con la voz quebrada, Claudia habló de “un lugar seguro”, pero no se refería a un espacio físico ni a un lugar vigilado por escoltas, sino a la voz de su colega. Una mujer que sitúa la voz de otra mujer como lugar de acogida para las versiones de las víctimas de violencia sexual puede ser una pista para saber hacia dónde avanzar en este punto en el que ya no es posible devolverse ni desdecirse, y es necesario llegar a algún sitio.

¿Qué haremos ahora con todo esto que sabemos y con lo que nos falta saber? No me refiero únicamente al caso Morales –otro eslabón de una larga cadena de vulneraciones–, sino a esta ola de palabras que ha sacado del fondo, como un tsunami, abusos sexuales, desde el acoso hasta la violación. Esos fragmentos de voces nos han puesto a descifrar secretos que no sabíamos que sabíamos y, de repente, andamos con el espejo retrovisor rebobinando la vida y mirando el pasado con nuevos ojos: el exhibicionista del potrero que atravesábamos al tomar el bus en la escuela primaria, el fotógrafo que nos “acomodó” los botones de la blusa para el mosaico del grado y tantas historias borrosas que configuraron esa mezcla incomprensible de miedo, culpa y silencio.



Si bien esa perturbadora mezcla, y específicamente el miedo a la violación, ha hecho parte del paisaje femenino desde la infancia y desde innumerables generaciones, lo que el movimiento #MeToo ha sacado a la luz es la constatación (pues no es ningún descubrimiento) de esa vieja alianza entre sexo y poder, con la consecuente sospecha sobre la inseguridad de los entornos laborales y domésticos. Ya no es el miedo abstracto al violador como un loco excepcional que puede evitarse al no atravesar un potrero oscuro, sino el Gran Jefe: un patriarca de la familia, del país, de los medios.



Frente a estas revelaciones, que de formas más explícitas o más anónimas involucran instituciones y autoridades, hay que dotar de institucionalidad la pista sobre los lugares seguros que insinúa Claudia Morales. Y si uso esos términos es porque reconozco que la empatía es el punto de partida imprescindible para albergar la versión emocional de una víctima, pero no es suficiente, pues hay otros ‘lugares simbólicos’ de protección y reparación que ya están inventados y que es nuestro deber activar.



El primero es el lenguaje y, a simple vista, el antídoto contra el rumor sería la precisión al dar el nombre del violador, pero si la postura de Morales es el silencio y si su hipótesis es que incluso un lenguaje exacto puede ser desmentido, quedan otros caminos: la sociedad civil, con sus mecanismos de control y sus redes de protección, y la institucionalidad del Estado.



Dado que hay una sospecha sobre algunos directores de medios y gobernantes, es imperativo que los posibles involucrados fijen una posición explícita y que valiéndose de esa potestad denominada “agencia”, que implica ser agentes, en vez de pacientes, digan si obligaron a Claudia Morales a tener una relación sexual en un cuarto de hotel. Nada más. El resto es chisme y no importa. Lo que puede cambiar la historia es que haya, aunque sea por descarte, un sujeto y unas consecuencias.



Sin embargo, el lugar más seguro es la institucionalidad del Estado y puede ser una oportunidad que la vicefiscal tome en serio, como un inmenso desafío inherente a su cargo, a su género y también a estos tiempos de verdad, justicia y reparación, el esclarecimiento de la verdad. Frente a las verdades aterradoras que nos falta conocer y a la vulnerabilidad de las víctimas, esa verdad ha dejado de ser personal y tiene hoy un sentido de futuro.



YOLANDA REYES