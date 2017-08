La autora de esta insinuación a imaginar a Uribe en cuerpo femenino es María del Rosario Guerra, la senadora del Centro Democrático que aspira a ser candidata a la presidencia. Para decirlo con palabras más precisas, aspira a transmutarse en Uribe, o viceversa: a que “Él” tome posesión de su cabeza, siguiendo una costumbre política que, al parecer, será tendencia en la próxima campaña. Ya lo había dicho también el ‘Ñoño’ Elías: “El candidato que yo ponga tendrá que salir de mi sobaco” (así como lo leen: poner un candidato, como quien pone un florero y sacárselo de la manga, o de la axila), y ya lo habían anunciado también los uribistas: el que Uribe diga o, ya que estamos “simbólicos”, el que se saque de la costilla.

“Si Uribe fuera mujer, ¿cómo sería?”, dice la perturbadora consigna lanzada por la senadora Guerra en Twitter, y las letras de la palabra mujer del comienzo del mensaje dan paso a una foto de perfil de Álvaro Uribe, con esa seriedad (o gravedad) que nos hace sentir a todos tan culpables de haberlo puesto a cargar este país y a inmolarse por nosotros, pecadores y bandidos. Sin embargo, a continuación, el perfil de Uribe va mutando, de una forma burda que impresiona por su mala ejecución, en María del Rosario Guerra con el perfil del mismo lado, pero con cara sonriente y con un peinado que hace pensar en el que, de haber sido mujer, habría tenido Uribe.



La imagen de la transmutación va acompañada por tres palabras elocuentes que ya venían con el nombre de la aspirante a presidenta y que intencionalmente se resaltan: María, Rosario y Guerra... ¡Imposible pedir más! Y para que no quede duda del tipo de mujer que es ella (o que “Él” sería), la toma siguiente muestra la foto de Guerra sobre cuadros con los tricolores de la patria, y con otro cuadro azul un poco más oscuro. Ahí aparece el ‘hashtag’: “# mano firme otra vez”. Muy peinadita ella (o Uribe, si seguimos enganchados en el juego del travestismo) pero, eso sí, firme en su sitio.



Es evidente que Charo Guerra, como se autodenomina ella en su cuenta, está igual de desesperada que sus copartidarios por ser la ungida del caudillo. Y resulta aterrador que mande ese mensaje supuestamente subliminal no solo a sus potenciales electores, sino “al que decide”, para que la “ponga” por encima de los otros aspirantes a sí mismo. El mensaje de Guerra no puede ser más explícito: ofrecerle gobernar en cuerpo (y sexo) ajeno. ¿Acaso puede haber una fórmula mejor que convertirse en el mismísimo Uribe –y femenino– para ser la persona que más le agrade a Uribe?



Cualquiera que sea la interpretación (y hay innumerables posibilidades que permiten también explorar la psique de este retorcido país), lo más preocupante, más allá de la ridiculez y de la manera como se refuerza el narcisismo del caudillo, es esa pérdida voluntaria de la identidad que se propone gozosamente para fundirse, no con las ideas, sino con la mismísima persona del expresidente. Esa obsesión personalista que ha desdibujado los partidos, y que simultáneamente es consecuencia de la falta de líneas programáticas, ilustra el peligro de plantear un debate electoral sin apuestas conceptuales y sin líderes que dialoguen y enriquezcan, con sus matices, las propuestas de sus colectividades.



¿Qué ideas políticas –suponiendo que hubiera alguna distinta al cliché de la mano firme– propone la senadora para que el Centro Democrático prefiera su candidatura? ¿Acaso ser mujer significa, en su mensaje, una mayor facilidad para fundirse con el rostro del que manda, o será una forma de “suavizar” el discurso de la guerra entre supuestos ardides femeninos? ¿Querrá, acaso, recordarnos que prestarle la imagen a un ventrílocuo es la mejor forma de ganar las elecciones en Colombia?



YOLANDA REYES