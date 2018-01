Los inamovibles

El viernes pasado, en esta misma página, el exprocurador Ordóñez publicó una columna titulada ‘Los cinco inamovibles del no’, en la que autocomentaba una carta de su autoría dirigida a Iván Duque, pero también a Uribe, a Pastrana, a Marta Lucía Ramírez, al Centro Democrático, a las bases conservadoras, a “la Colombia Creyente” y a otras huestes que, según sus palabras, se unieron para “derrotar a Juan Manuel Santos y sus cómplices” (sic) en el plebiscito de 2016.

Con su habitual esquematismo, Ordóñez confrontaba a los líderes conservadores de la campaña actual para ver si compartían esos “fundamentales” (según los llama él) relacionados con las Farc –justicia, cárcel, participación política y narcotráfico– y también para “cobrar” su cuota en la cruzada que hizo marchar, en agosto de 2016, a muchos padres de familia en contra de la denominada ‘ideología de género’. Ese era el quinto punto “fundamental” de su columna doctrinaria, y englobaba los derechos de los homosexuales, el aborto, la eutanasia y la “destrucción de la familia” (sic), como si esos asuntos fueran todos la misma cosa y no merecieran ser tratados, cada uno, por aparte.



Lo que me interesa de la columna del exprocurador, más allá de la enumeración de sus viejas obsesiones, es ese texto subliminal que junta (y banaliza y sataniza) bajo la sombrilla de ‘ideología de género’ algunas grandes decisiones del ámbito privado que hoy son también asuntos públicos relacionados con la garantía de derechos y la igualdad ciudadana y que, por el hecho de traducirse en políticas públicas, plantean nuevos desafíos electorales. Me refiero, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, a las posturas frente a la superpoblación, a las condiciones de equidad para todos, a las políticas para empoderar a las mujeres, a la separación entre iglesias y Estado, y a la educación, entre otros aspectos que merecen la misma seriedad con la que se abordan asuntos de justicia, gobernanza y economía.



Esas decisiones de la vida privada que se traducen en posturas éticas y políticas no solo empiezan a pesar en las decisiones de los electores, sino también en las alianzas de los candidatos, y, quizás por ello, es posible que empiecen a romper bloques de militancia, incluso entre los mismos conservadores. En ese sentido, cabe preguntarse si Iván Duque, conocido por su trabajo sobre la economía naranja, centrada en la creatividad y en el emprendimiento, o Marta Lucía Ramírez, que habla de empoderamiento femenino, profesan los “inamovibles” de Ordóñez. ¿Será que el concepto de familia propuesto por Ramírez como uno de sus pilares de campaña coincide con el del exprocurador? ¿Estarían dispuestos los candidatos conservadores a marchar de nuevo para censurar los derechos de los homosexuales?



En estas elecciones en las que, quiérase o no, se está debatiendo una propuesta de país relacionada con el posconflicto y con la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, las cuestiones como la sexualidad o la espiritualidad que antes fueron consideradas personales o familiares han salido de la esfera íntima y están en el centro del debate. De ahí que todos los candidatos, no importa si son de derecha o de izquierda, deberían tratarlas con el mismo rigor que les atribuyen a otros temas que antes fueron considerados “serios”.



La elección de personajes como Trump, que basó su campaña en ese tipo de rótulos tan efectistas y antitécnicos como la supuesta “ideología de género” del exprocurador, debería servir de alerta, especialmente a los electores y a los candidatos situados más a la derecha. Incluso desde las posturas más conservadoras es imperativo respetar la inteligencia y los matices de los electores.



YOLANDA REYES