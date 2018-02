Celebración de la hospitalidad

Adoro la mezcla de persistencia y corrección que la distingue hasta en sus sótanos. Y no solo me refiero a los subterráneos donde se guardan todos los libros que se imagina uno que hay en el mundo, sino a detalles como el haberse rehusado a llamar ‘parqueadero’ a su aparcadero –incluso, ahora, cuando la RAE acepta la palabra– o a la velocidad con la que cambiaron sus mil papeles cuando la norma estableció que las mayúsculas llevaban tilde y hubo que ponérsela al Ángel de su nombre.

Sesenta años han pasado y el edificio en donde comenzó la biblioteca Luis Ángel Arango me sigue pareciendo de una modernidad perfecta y sobria. Adoro ese auditorio en el que nunca importa el puesto, porque desde cualquier lugar se ve y se escucha –y aquí sí es precisa esa palabra–, y no hay palco presidencial ni zonas VIP, y todos nos sentimos convocados bajo esa urdimbre de madera que nunca me he cansado de admirar.



No sé cuál fue mi primera vez ni cuántos años tenía. Recuerdo haber ido a los conciertos y también alguna vez a “investigar” –como llamábamos entonces al trabajo de copiar respuestas únicas para tareas del colegio–, pero lo que se me grabó fue el significado de esa experiencia que resultaba tan ajena a los adolescentes de mi época. En esa Bogotá con ínfulas de pueblo grande, la biblioteca fue la primera imagen de un mundo cultural que estaba en el centro y nos albergaba a todos: la primera imagen de lo público.



Recuerdo los apretujados ficheros de madera –autor, título y materia–, la satisfacción de aprender a llenar aquellos papelitos de solicitud, como otro rito ciudadano, y recuerdo también, hay que decirlo, la frustración de entregar tres papelitos a un guardia detrás de un mostrador, que desaparecía a buscar los libros en un lugar misterioso y solía regresar con malas noticias: uno está prestado, el otro no lo tenemos y aquí tiene el que encontramos. Entonces había que volver a los ficheros y a los trámites.



Eran otros tiempos, y los libros estaban bien custodiados y guardados, lo cual a veces dificultaba los encuentros. Pero como la lectura es una historia en movimiento, la Luis Ángel de hoy es muy distinta. Al igual que la gente, los libros han salido de sus clósets y la consigna ahora, además de preservarlos y clasificarlos, es garantizar que lleguen al lector: el centro de todos los esfuerzos. A medida que me he ido abriendo paso en el mundo de los libros, he presenciado esa transformación de la Luis Ángel en un proyecto cultural: en un proyecto de nación que ha abierto las estanterías y ha descentrado y multiplicado sus acciones para garantizar lo que hoy llamamos el ejercicio de los derechos culturales para todos.



Antes de la creación de bibliotecas en diversos lugares de Colombia, la única institución cultural que llegaba a muchas ciudades del país fue el Área Cultural del Banco de la República. He oído cantar la selva desde la biblioteca de Leticia y he visto llegar a los niños indígenas navegando por el río Amazonas para encontrarnos alrededor de un libro; he compartido historias con promotores de lectura en Quibdó, en Cúcuta o en Tunja, y he visto cómo les brillan los ojos contando cómo llevan libros a las zonas de frontera, a las cárceles o a personas con necesidades especiales, pues siempre están inventándose nuevos proyectos.



Cuando los desarrollos tecnológicos llevaron al banco a transformar las sucursales bancarias en centros culturales, tuve el privilegio de formar antiguos contadores de dinero para que se volvieran contadores de historias. Quizás no exista una imagen mejor para ilustrar los desafíos de un proyecto que hoy, cuando una biblioteca entera cabe en un celular, sigue inventando todos los días nuevas historias.



YOLANDA REYES