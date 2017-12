Vasos vacíos, llenos e inexistentes

Los que insisten en ver el vaso medio vacío de 2017 siempre van a tener a mano una estadística, un muerto, un titular, un trino, una encuesta, una entrevista, un pinchazo o cualquier otra cosa que les sirva para abonar la cizaña que se han dedicado a sembrar todo el año.

Aunque por principio soy escéptico pero no practicante, debo decir que donde yo sí creo que el vaso no quedó medio vacío sino desocupado es en el tema del optimismo, y no tanto por el innegable bajonazo de la economía, sino por la explosión de casos de corrupción, que nos dejó a todos con el ánimo por el piso. Y a pesar de que el asalto a las arcas del Estado indigna a todo el mundo, quienes más lo han capitalizado han sido los profetas del desastre para exacerbar la desesperanza.



Lo paradójico es que en esta mezquina labor ellos han contado con la impecable ayuda del Gobierno en pleno, ya que desde la Presidencia para abajo los funcionarios de la administración Santos han fallado no solo en la gestión, sino en la comunicación de los logros, escasos o numerosos, de estos doce meses; empezando por la desmovilización y el desarme de las Farc.

En este punto vale la pena detenerse de nuevo para subrayar la importancia de que un grupo guerrillero con más de medio siglo en pie de guerra haya puesto fin a la lucha armada para acogerse a la legalidad. ¿Es tan difícil aceptarlo? Este vaso está lleno hasta el tope, pues más allá del irrespeto de los compromisos gubernamentales, de la incertidumbre jurídica y del asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, los exguerrilleros han cumplido lo pactado y siguen empeñados en continuar su lucha ya no por medio de las armas, sino de los votos. ¿No era eso acaso lo que durante tanto tiempo se les pedía?



Sin embargo, para los jinetes del apocalipsis castrochavista eso no ha sido suficiente y desde sus columnas, sus micrófonos y sus curules insisten no solo en desconocer los beneficios de la paz con las Farc, sino en poner toda clase de obstáculos para la implementación de los acuerdos firmados con los excombatientes.



En fin, el lío con las aves de mal agüero dedicadas a atizar el pesimismo no es que vean el vaso medio vacío; el problema con ellos es que se niegan incluso a aceptar la existencia del vaso.

Colofón. Sobre Antonio Caballero pueden decirse muchas cosas, pues se trata de un periodista que escribe y opina sobre un amplio espectro de temas, que van desde la política doméstica hasta el panorama internacional, desde los toros hasta la gastronomía, desde la plástica hasta la historia; asuntos que domina como pocos en este país. Con él es fácil coincidir o diferir. Yo, por ejemplo –aunque detesto la tal fiesta brava y nunca me podrán convencer de que eso sea arte o cultura–, leo casi siempre sus crónicas taurinas, solo por el deleite que me produce su pluma. Me gusta su desenfadado estilo de escribir, que raya entre el cinismo y la erudición. Así su aspecto despiste a muchos, Antonio es gocetas, irónico y, sobre todo, provocador.



Por eso no me ha sorprendido el tsunami de reacciones que han desatado sus dos columnas sobre el acoso sexual, publicadas en Semana, en las cuales hace importantes anotaciones sobre el peligro de caer en los extremos del puritanismo moral –tan característico y relativista de los gringos–, derivados del caso Weinstein.



Me resulta inexplicable que algunos, enredados en la agitadora prosa de Caballero, vean en dichos escritos una justificación de la violencia sexual o de los abusos contra las mujeres. Sacar esas apresuradas conclusiones es desconocer de plano los antecedentes progresistas de Antonio. En todo caso, aquí falta mucha tela por cortar y quedan muchas sábanas por desenredar.



VLADDO