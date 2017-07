Un legislador en contra de la ley

Lo opuesto al humor no es la rabia ni la seriedad, sino la solemnidad. Por eso la gente que no tiene sentido del humor ve la sátira como una embestida; la interpreta como una ofensa. En nuestro medio es común ver a ciertos personajes protestando por una broma escrita o por un dibujo que los ridiculiza, cuestiona sus creencias o trivializa sus convicciones.

En su enfrentamiento con Daniel Samper Ospina, eso fue lo que le pasó a Álvaro Uribe, cuando decidió responder un chiste –bueno, regular o malo; eso es cuestión de gustos– ya no con una descalificación o con una crítica, sino con una acusación muy grave. El problema de este senador es que interpreta las columnas de Samper como si fueran editoriales de The New York Times, sin dejar espacio a las metáforas, el doble sentido o los juegos de palabras que la caracterizan.



En el fondo, la reacción agria a la burla o a la ironía no es muy original que digamos, ni es un patrimonio exclusivo de Uribe, pues los políticos ubicados en los extremos del espectro ideológico suelen ser poco tolerantes al humor; todo se lo toman a pecho. Sin ir muy lejos, miremos a Viviane Morales, a Petro, a Londoño Hoyos, a Jorge Robledo o a Ordóñez. Suelen andar con el ceño fruncido, con gesto adusto o circunspecto y todo se lo toman a la tremenda. Es más fácil sacarle una sonrisa a un agente de inmigración en el aeropuerto de Miami que a cualquiera de ellos.

A pesar de su inteligencia superior, el gran colombiano optó por responder con una infamia a

Fiel a ese estilo, y a pesar de su inteligencia superior, el gran colombiano optó por responder con una infamia al divertimento del columnista de Semana; en una burda reacción que no solo fue un ataque grotesco, desproporcionado e injusto, sino una transgresión de la ley. Al calificar en su cuenta de Twitter a Samper Ospina como “violador de niños”, Uribe trasladó el debate de las redes sociales al Código Penal; así después él y sus seguidores pretendieran matizar la cosa insinuando que se refería a la violación de los derechos de los niños; cosa que resultó contradictoria, porque un par de horas después de su temeraria imputación, Uribe le dio retuit a un trino de alguien que denominaba a Daniel “el Garavito de Twitter”, con lo cual evidenciaba que lo de “violador de niños” no fue un error de interpretación, ni una torpeza ni una frase tomada fuera de contexto, sino una estigmatización deliberada y a todas luces inaceptable.



Fue esto lo que llevó a un grupo de periodistas y columnistas –incluido quien esto escribe– a emitir el comunicado ‘Por el respeto’, no solo para apoyar a Samper, sino para rechazar la conducta irresponsable y reiterativa de Uribe en Twitter; documento que fue firmado por más de 50 colegas de casi todos los medios y regiones del país.



Algunos se excusaron de suscribirlo, por no compartir del todo los términos de dicho escrito o por considerarlo demasiado específico contra el jefe del Centro Democrático. Sin embargo, después de todo lo que Uribe ha mangoneado y matoneado en Twitter, era imposible redactar un comunicado quirúrgico. No era la ocasión de dar apoyo con asteriscos ni con letra menuda; semejante arremetida contra la libertad de expresión ameritaba de nuestra parte un rechazo contundente y sin medias tintas.



De hecho, los que firmamos ahí discrepamos en muchas cosas, pero el señalamiento de que fue víctima Samper Ospina nos exigía una acción contundente e inmediata con la única arma de que disponemos: la palabra.



Habrá muchas otras oportunidades para evaluar nuestro propio trabajo –y bienvenido sea el debate–, pero esta vez el propósito era unirnos en torno a una causa; no por el respeto a Daniel o a la prensa sino a la ley, a la cual debe someterse todo colombiano, por muy altas dignidades que ostente.



Colofón. Hace diez años partió el maestro Fontanarrosa y qué falta hace...



