Primera vuelta anticipada

A juzgar por la dinámica que están tomando las cosas, y teniendo en cuenta los resultados de las odiosas encuestas y las recientes movidas proselitistas, la primera vuelta de las elecciones presidenciales no se llevará a cabo en mayo, como aparece en el calendario electoral.

Y antes de que los promotores de las teorías de la conspiración empiecen a frotarse las manos, no es que yo crea que el Gobierno va a alterar las fechas para favorecer a los candidatos de la Farc ni que se vaya a establecer aquí un estilo madurista de convocar y desconvocar elecciones. No, señores. Lo que pasa es que el 11 de marzo, el día de las votaciones para el Congreso, será en realidad el primer duelo por la presidencia; pues en tal fecha no solo se va a depurar del todo la lista de aspirantes a reemplazar a Juan Manuel Santos, sino que se va a ver de qué están hechos los candidatos. Al fin y al cabo, unos y otros van a requerir una amplia representación parlamentaria como antesala al primer round de la contienda final por la Casa de Nariño.



A estas alturas de la campaña hay varias organizaciones políticas que no tienen muy claro su futuro, pues no saben siquiera si podrán alcanzar el umbral; lo cual, en la práctica, equivaldría a desaparecer del mapa. Esa, por ejemplo, es una de las razones que habrían llevado a Jorge Enrique Robledo a retirarse de la disputa por la presidencia, para concentrarse en la lista al Senado, pues sin él, el Polo no tendría muchas opciones de supervivencia.

Pero el PDA no es el único en peligro de extinción. Agrupaciones como la propia Alianza Verde o el Mira tampoco la tienen fácil. Y, si se descuidan, partidos como el Liberal o el de ‘la U’, e incluso el Centro Democrático –que en la actualidad cuentan con buena representación en ambas cámaras–, pueden llevarse un buen susto.



Como es apenas lógico, si a los partidos les va bien, sus respectivos candidatos deberían llegar fortalecidos a la primera vuelta presidencial; al menos en teoría. Y digo “en teoría” porque en esta oportunidad la votación para Congreso podría no reflejarse de manera automática en las urnas en mayo. En la actual crisis institucional de los partidos, la disciplina de perros ya no funciona, excepto por el Centro Democrático, donde se hace lo que el patrón ordena.



Yo creo que si Marta Lucía gana la consulta interna de la derecha, las bases del uribismo, con su candidato derrotado, podrían buscar una opción más afín a sus aspiraciones autoritarias y al discurso de mano dura que podría representar un candidato como Vargas Lleras. Es más: yo no veo a Uribe dispuesto a cargarle la maleta a la candidata de Pastrana, así haya sido su ministra de Defensa. No me sorprendería que, si pierde la consulta, deje a sus seguidores en libertad de apoyar a quien quieran.



Y algo similar puede ocurrir por los lados del Polo, donde ya se puede ver que algunos sectores no comulgan con el discurso de Fajardo, así este cuente con el respaldo público y explícito de Robledo. En esas toldas muchos militantes de base se identifican más con el tono de Petro, lo cual podría explicar, en parte, el ascenso del exalcalde en las encuestas.



Y ni hablar de la vieja política. Si Germán Vargas, como jefe natural de Cambio Radical, logra integrar una bancada importante en marzo, podría contar con una maquinaria afinada y aceitada que puede ser mucho más atractiva para los tradicionales barones de ‘la U’, del liberalismo y del conservatismo, quienes, en esas instancias, siempre ponen los fines por encima de los principios.



Colofón. Aquel Uribe que en 2007 decía: “ojalá me graben esta llamada” es el mismo que dice ahora: “esta llamada la están escuchando esos hijuep-tas”. Patético.



