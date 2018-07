Es increíble que en pleno siglo 21 algunas personas insistan en preguntar, con algo de socarronería, por qué hay un día, una manifestación o un mes del orgullo LGBTI. Y más inaudito aún es que a renglón seguido muchos de esos individuos se justifiquen aduciendo que si no hay jornadas del “orgullo heterosexual”, no debería haber tampoco ninguna celebración del orgullo gay.

No voy a entrar en detalles explicando el origen de estas marchas que se llevan a cabo en todo el mundo desde hace casi cincuenta años, luego del asalto policial al bar Stonewall Inn, en la célebre zona de Greenwich Village, en Nueva York, ocurrido a finales de junio de 1969.



De hecho, no se necesita retroceder en la historia para darse cuenta de que en muchas latitudes –incluso en países supuestamente desarrollados–, las personas “no heterosexuales” siguen siendo víctimas de numerosos atropellos y de la vulneración de sus derechos. Sin ir muy lejos, acaba de conocerse la noticia de que el Reino Unido, en su propósito de abolir la discriminación de que ha sido objeto en ese país la comunidad LGBTI, va a prohibir las terapias para ‘curar’ la homosexualidad.



Quién iba a imaginarse que en una sociedad tan avanzada como la inglesa todavía se estén realizando semejantes atrocidades, con el absurdo propósito de sanar a los gais para convertirlos en heterosexuales... Porque el hecho de que en Colombia una diputada ultraconservadora como Ángela Hernández hable de la conversión al cristianismo como una forma de “recuperar su identidad” puede verse como una cosa folclórica; pero que en un país europeo todavía se receten o se practiquen terapias para ‘curar’ a alguien de ser gay es algo que aterra.

Y como los prejuicios no respetan ideologías ni banderas, China, por ejemplo, no se queda atrás. Aunque en ese país la homosexualidad dejó de ser un delito hace algo más de veinte años, para muchos sí es considerada como una enfermedad mental, y son muy arraigadas las presiones para empujar a los jóvenes homosexuales a que se sometan a pseudotratamientos para ‘corregir’ su identidad sexual. Dichos tratamientos incluyen desde hipnosis hasta electrochoques, pasando por el suministro de medicinas, administradas por médicos, psicólogos y siquiatras que además insultan a los pacientes y los tratan de “pervertidos”, “anormales” o “sucios”, tal y como lo documenta un estudio de Human Rights Watch divulgado a finales del año pasado.



Desde luego, el asunto no para ahí. En muchos países más –y Colombia no es la excepción–, los gais siguen siendo víctimas de señalamientos, tratos degradantes y discriminación. Por eso, a aquellos que se preguntan por qué no hay un día del orgullo heterosexual hay que recordarles que a una persona no le rechazan una solicitud de empleo ni sus compañeros de clase ni los profesores le hacen matoneo por ser heterosexual. (¿Recuerdan el caso del joven Sergio Urrego?). A nadie lo tratan de ‘pecador’ por ser heterosexual; ni le niegan el alquiler de un apartamento ni lo insultan en la calle. Los heterosexuales tampoco son criticados por el simple hecho de cogerle la mano a su novia o a su novio en público. Ni son objeto de burla por vestirse o moverse “como un heterosexual”. Por todas estas razones, más muchas otras, es necesario insistir en la reivindicación del orgullo gay.



Y aunque en nuestro país los gais gozan de ciertos derechos, en la búsqueda de la igualdad todavía queda un largo camino por recorrer; empezando por la erradicación del estigma moral y social que muchos aún promueven, apoyados en las polémicas declaraciones de personajes como Roberto Gerlein, Alejandro Ordóñez o Viviane Morales, todos adeptos de Iván Duque, quien es de esperar que no se deje contagiar de esas posturas retrógradas y homofóbicas.



VLADDO@OpinionVladdo