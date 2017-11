Más allá de la consulta

Gústenos o no, la polémica consulta interna del Partido Liberal –que a la larga no era tan interna–, gracias a la cual Humberto de la Calle se convirtió en su candidato oficial, fue el pitazo inicial de la campaña presidencial de 2018. Y pese a lo costosa y cuestionada que haya sido esa jornada electoral, no está de más tener en cuenta que este ejercicio no fue programado de manera exclusiva por y para los liberales.

Si repasamos el archivo de diferentes medios, incluido EL TIEMPO, podemos ver que las autoridades electorales fijaron la fecha del 19 de noviembre para que los partidos y movimientos eligieran sus respectivos candidatos presidenciales, y a mediados de septiembre el Registrador expidió la resolución que reglamentaba las consultas.



Y aunque en un principio el Partido Conservador y el Centro Democrático también manifestaron su interés en realizar la consulta interna, los únicos que se mantuvieron firmes en su decisión hasta el final fueron los del trapo rojo. Y volvemos a la discusión: ¿no habría sido mejor que De la Calle y Cristo se hubieran puesto de acuerdo para definir de otro modo la candidatura y evitar poner a andar toda la logística que se requiere para unas elecciones? De pronto sí. Pero también sería lógico reclamarles a los godos y a los uribistas por su falta de seriedad al dejar metida a la Registraduría, después de haber anunciado con bombos y platillos que iban a hacer sus respectivas consultas el pasado domingo.

Una vez el Partido Liberal inició el proceso para la realización de sus ‘elecciones primarias’ surgió otra polémica en sus propias filas, por causa de las condiciones impuestas a los potenciales candidatos, entre las cuales se exigía –además del acatamiento y defensa de los principios liberales– un respaldo absoluto a la implementación de los acuerdos de paz, la prohibición de meterle religión a la campaña y un apoyo irrestricto a los fallos de la Corte Constitucional a favor de los derechos de la comunidad LGBTI.



Estas exigencias fueron el detonante de la ira y la indignación de las precandidatas Sofía Gaviria y Viviane Morales, enemigas declaradas del proceso de paz, quienes salieron a decir que habían sido discriminadas y no estaban dispuestas a traicionar su conciencia para participar en la consulta. ¡Háganme el bendito favor!



Yo no entiendo cómo esas senadoras pretendían presentarse como candidatas ‘liberales’. El hecho de que ese mismo partido tenga entre sus filas ilustres dinosaurios salidos de lo más oscuro de la caverna no significa que tenga la obligación de avalar candidatos que enarbolan banderas tan retrógradas como las de Ordóñez, Galat o Uribe.



Por otra parte, Juan Manuel Galán, quien quería participar en la consulta, pero si se realizaba en marzo –el mismo día de las elecciones parlamentarias–, tampoco quiso someter su nombre a la contienda y se marginó del proceso en medio de protestas.



A pesar de todo lo anterior, la clara victoria de De la Calle lo convirtió en el primer aspirante en firme a la presidencia, en un hecho que ya comenzó a inquietar a sus posibles rivales. De hecho, desde el Centro Democrático y de Cambio Radical ya le están tirando piedras con el cuento de que es el candidato de las Farc y un promotor de la ‘ideología de género’; estratagemas a las cuales el candidato ha respondido como todo un estadista: ignorándolas.



Sin duda, De la Calle no la tiene fácil, empezando porque su partido no disfruta de la credibilidad ni la solidez de antaño; pero lo que nadie puede poner en tela de juicio es que se trata de un verdadero hombre de Estado. Y, más allá de los reparos que puedan hacérsele a la consulta liberal, es mucho mejor un candidato elegido en las urnas que uno escogido a dedo por un mandamás de turno.



