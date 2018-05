Maquinarias en movimiento

Decir que el domingo pasado fueron derrotadas las maquinarias es algo que oscila entre la ingenuidad y el cinismo. ¡Claro que hubo maquinarias! Lo que pasó fue que cambiaron de manos. No de otra manera puede explicarse que Germán Vargas Lleras consiguiera apenas 1’400.000 votos, cifra que no estuvo ni cerca de los más de dos millones que obtuvo Cambio Radical para el Senado, en las elecciones de marzo. Y algo similar le ocurrió a Humberto de la Calle, cuyos 400.000 votos equivalen apenas a una quinta parte de los votos que sacaron los senadores de su partido en las legislativas.

Aunque el caso de Vargas Lleras parece increíble, ya estaba medio advertido desde el año pasado, cuando recibió un campanazo de alerta tras los contactos de miembros de la familia Char –sus tradicionales aliados de la Costa– con el senador Álvaro Uribe. Y así al pobre Vargas Lleras sus socios le reiteraran que lo acompañarían hasta el final, parece que no fue así, pues en departamentos como Atlántico o La Guajira, bastiones históricos del clan Char, Vargas quedó de tercero y fue superado con creces por Gustavo Petro y Sergio Fajardo. No hay que darle más vueltas: ahí hubo una traición “olímpica”, que convirtió a Vargas Lleras en el gran derrotado de la jornada.



El caso de De la Calle sí era más que previsible. Su partido nunca lo acompañó y su exigua votación fue producto de una campaña hecha a punta de sensatez, seriedad y buena onda. Al igual que en el caso de Vargas, la maquinaria de su partido sí trabajó, pero para el candidato del Centro Democrático. De hecho, ya hay dirigentes liberales, como Horacio José Serpa, proponiendo apoyar en la segunda vuelta a Iván Duque, decisión que les permitiría salir del clóset de una vez por todas.

Capítulo aparte merece en este repaso el expresidente César Gaviria, supuesto jefe del Partido Liberal, quien en esta campaña brilló por su ausencia; fue peor que un cero a la izquierda. Es una verdadera lástima que un hombre con semejante experiencia y conocimiento tanto de la macropolítica como de la política menuda no se haya jugado a fondo con la carta que representaba De la Calle, un estadista de primera. Las intervenciones del expresidente en esta contienda fueron casi nulas y poco o nada le aportaron a su candidato. Peor aún: ni siquiera fue capaz de alinear a su bancada para que salieran a buscarle votos, tal y como quedó reflejado en los resultados. Quisiera creer que no es cierto el rumor de que lo único que le interesa a Gaviria es asegurarle ‘coloca’ a su hijo Simón en un hipotético gobierno del Centro Democrático…



Por su parte, Sergio Fajardo fue el único vencedor entre los perdedores. Sus 4’600.000 votos son el clamor de muchos compatriotas que no querían más de lo mismo y cuyos anhelos quedaron aplazados. Por eso sería muy extraño verlo tomar partido por Duque o Petro, representantes de dos extremos con los que él nunca se ha identificado. A Sergio también le falló la maquinaria, aunque a menor escala, pues es evidente que –a pesar de la coalición con Jorge Robledo– muchos cuadros y militantes del Polo prefirieron acompañar a Petro. Este hecho, sin embargo, le da mucho más mérito a la votación del profesor Fajardo, quien era el único candidato de opinión.



Colofón. La aceptación de Colombia como miembro de la Ocde y como socio global de la Otán es un importante logro del Gobierno en el plano externo. Si a esto le sumamos las decenas de países que en los últimos años nos han eximido de visa, se ratifica el éxito innegable de la política exterior del Gobierno, en cabeza de la canciller María Ángela Holguín. Claro, las aves de mal agüero de siempre no demoran en salir a decir: “diplomacia sí, pero no así”.



