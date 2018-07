Las mujeres y los hombres del presidente

Varias curiosidades se desprenden de la primera reunión de Iván Duque con sus anunciados ministros y colaboradores más cercanos, llevada a cabo el lunes. Para empezar, me llamó la atención la forma como el presidente electo la comentó en Twitter. “Realizamos nuestra primera reunión con el gabinete ministerial designado. Establecimos los lineamientos de nuestro gobierno sobre los pilares de legalidad, emprendimiento y equidad” dijo en un trino. No sé si yo soy algo quisquilloso o demasiado mal pensado, pero me parece que hablar de la legalidad estaba de más, pues se da por descontado que todo ciudadano debe obrar apegado a la ley. Y si se trata de un presidente de la República, con mayor razón.

De verdad, no entiendo qué señal quiso mandar en ese mensaje el próximo inquilino de la Casa de Nariño. ¿Habrá querido decir que la actual administración no respeta la ley? ¿Pensará que algunos dudan de que él va a acatar la normatividad jurídica del país? ¿Le estará echando indirectas a algún mandatario vecino? ¿Se trataba de hacerle alguna advertencia a algún copartidario? ¿Querrá poner agua de por medio con algún expresidente?



A mí me ponen un poco nervioso esos que se la pasan pregonando su buena conducta. Me ocurre lo mismo que con aquellas parejas que viven presumiendo de su amor, de su linda relación, etcétera; pues siempre me da la impresión de que con esas manifestaciones públicas de cariño y melosería pretenden maquillar relaciones aburridas, en crisis o al borde de la ruptura.



Y en la política la cosa no es muy distinta. Vuelvo a traer a colación el clásico ejemplo de Uribe, a quien vimos durante ocho años alardeando sin cesar de que en su gobierno todo se hacía con “honorabilidá y trasparencia”, pese a lo cual él y muchos de sus alfiles están bajo investigación, en la cárcel, extraditados o huyendo de la justicia. En resumen: demasiada insistencia en la propia decencia me parece sospechosa. Como dice el refrán, “dime de qué presumes y te diré de qué careces”...

En fin, al margen de este detalle, hubo otros datos igualmente curiosos en este primer consejo de ‘preministros’. Por ejemplo, los que creen que en el equipo de Duque no hay tanta influencia del expresidente, deberían echarle una miradita al video publicado en la web de EL TIEMPO, donde a vuelo de pájaro pueden apreciarse algunos exponentes del más ortodoxo uribismo, como Isaac Yanovich –expresidente de Ecopetrol y uribista purasangre– o Carlos Enrique Moreno –presidente de la organización Corona, hermano de la señora Lina y cuñado del patrón del Ubérrimo–. ¿Qué papel irán a jugar en su gobierno? No creo que estuvieran ahí por simple coincidencia.



A ellos se suma, por supuesto, Alicia Arango, quien no solo es la futura ministra del Trabajo, sino que es la vocera del jefe del Centro Democrático, condición que ella saca a relucir sin timideces. De hecho, desde el primer momento del triunfo de Duque, ella se ha encargado de subrayar quién es el que manda, y de eso quedó constancia en aquella célebre entrevista en La W, donde dejó en claro que Iván es el presidente, pero el jefe es Uribe.



Por último, me sorprendió ver en ese encuentro a Álvaro García, antiguo director de noticias del Canal RCN, quien ingresa de nuevo a la burocracia estatal. Su anterior ‘palomita’ fue como embajador de Uribe en Argentina, tras la cual había retornado a los medios nacionales como director de Red Más Noticias, espacio que creó y convirtió en uno de los mejores noticieros de la televisión. Tras un breve lapso en Univisión, Alvarito vuelve de Miami a Bogotá, convertido en el flamante consejero de Comunicaciones del nuevo presidente. Buena noticia para Duque, mala noticia para el periodismo.



Siempre me ha parecido odiosa esa puerta giratoria que comunica la política con la prensa.



- @OpinionVladdo