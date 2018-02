Las encuestas, ¡qué cosa más jarta!

Aunque la campaña electoral apenas está empezando, ya estoy ma-ma-do. No quiero que me hablen más de política ni que me vuelvan a preguntar por quién voy a votar. Y además de eso, hay otra cosa que me tiene hasta la coronilla: las encuestas. Cada ocho días tenemos una ‘gran encuesta’, en la cual los aspirantes a la presidencia se van turnando el primer lugar. Una semana es Fajardo; la otra, Petro; la otra, el que dice Uribe, y así... Los únicos que no logran sobrepasar el índice del No sabe / No responde son Piedad Córdoba y Timochenko. ¿Por qué será…? ¡Ah! Me faltó mencionar a Pinzón, otro que tampoco despega. Estoy seguro de que si se pusiera una gabardina amarilla y repartiera afiches de Dick Tracy le iría un poquito mejor.

Pero volvamos a las encuestas, porque la divulgación de cada resultado desata sesudos análisis editoriales, agitadas discusiones radiales y debates por televisión, lo mismo que conversaciones informales en las casas, las oficinas o los bares, al final de los cuales la conclusión es la misma: “esto está muy enredado”.



Mientras tanto, los candidatos punteros dicen que no hay nada ganado y que seguirán trabajando con empeño y dedicación para acabar la corrupción, rescatar la economía y devolvernos la seguridad. Por su parte, los candidatos rezagados insisten en que las encuestas no sirven, que las empresas que las hacen no son de fiar y que la verdadera encuesta es el día de las elecciones.

Al mismo tiempo, los encuestadores, por si las cuentas no les cuadran, tratan de curarse en salud, pero sin decir nada concluyente. La justificación que se ha vuelto un lugar común consiste en afirmar que una encuesta es apenas la fotografía de un momento y que nada es definitivo. Si no aciertan en los pronósticos, siempre tienen una excusa para lavarse las manos: que la gente no es sincera al responder; que fallaron en la predicción, pero acertaron en la tendencia; que el clima no ayudó; que una cosa es el voto rural y otra, el urbano, etcétera...



En todo caso, aunque los resultados de las encuestas ya casi no trasnochan a nadie, sí son muy útiles para armar teorías de conspiración, vender humo y crear espantos.

Con el ascenso de Petro, salen los más radicales del Centro Democrático a echarle la culpa a Uribe, por haber impuesto a Iván Duque, por medio de encuestas amañadas, elaboradas por empresas afines al Gobierno. Llegan incluso a decir que Duque no solo es una ficha de Santos para continuar su legado, sino que tiene veleidades comunistas. Habrase visto...



Por los lados de Cambio Radical y alrededores, los defensores de oficio de su candidato corren a encender las alarmas y, como todo lo malo que hace o le pasa a Peñalosa es culpa de Petro, nos advierten que si el exalcalde queda de presidente toda Colombia se va a convertir en un gran basurero, tal y como ocurrió en Bogotá este fin de semana. Por eso, advierten, toca votar por el ‘coscorronauta’ Vargas Lleras, que es el verdadero antídoto contra el castrochavismo que encarna Petro.



Pero las conspiraciones no son patrimonio exclusivo de la derecha y entre los militantes más creativos de la izquierda la paranoia está a la orden del día. Según los comentarios publicados en las redes a lo largo del fin de semana, las encuestadoras se han encargado de inflar a Petro con el macabro propósito de hacerle creer a todo el mundo que hay un ‘riesgo’ inminente de que gane las elecciones. De ese modo, la gente, presa del pánico, tendrá que salir a votar por los candidatos de la derecha de siempre. Brillante conclusión.



Aunque en esta coyuntura es difícil sacarles el cuerpo a las encuestas, en vez de prestarles atención prefiero acogerme a la ingeniosa conclusión de Alberto Casas, quien siempre ha tenido razón al decir que “para una encuesta, otra encuesta”.



