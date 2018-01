La voz de la experiencia

Con la historia de la pareja señalada de engañar y abandonar un perro en Bogotá recibimos una nueva lección sobre cómo NO usar las redes sociales. Sin pensarlo dos veces, muchos tuiteros que vieron el video del supuesto abuso de esa familia con el animalito replicaron y propagaron las imágenes sin hacer ninguna consideración. Como suele ocurrir en estos casos, los acusados se convirtieron en objetivo de matoneo por parte de muchos internautas convertidos en jauría.

Y luego, cuando se comprobó que todo era un malentendido, ya era demasiado tarde, pues el daño estaba hecho y las víctimas de la falsa denuncia habían sido objeto de insultos, difamaciones y amenazas. ¿Y los inquisidores? Como si nada. A eso conduce el frenesí virtual a tantas personas que piensan con el teclado y disparan sus trinos sin medir las consecuencias.



En medio de esa polémica, encontré por coincidencia un artículo de Ángela Patricia Janiot, la experimentada periodista de CNN en Español, quien hace un par de meses se despidió de esa cadena para ingresar a Univisión. En su nota titulada ‘Las trece cosas que aprendí en mis 25 años en CNN’, nuestra paisana comparte una serie de reflexiones y recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para sus colegas y también para los internautas; en particular, para aquellos que primero trinan y después preguntan.



“Piensa siempre que cuando cuestionas estás poniendo en duda la reputación y el buen nombre de las personas de las que hablas. La responsabilidad y la ética deben regir tu trabajo”. Si todos pusiéramos en práctica este primer mensaje, nos evitaríamos muchas injusticias en las redes.

En el punto 3 hay otra buena recomendación: “No asumas nada, corrobora todo, confirma la información. Nunca confíes a ciegas en cualquier dato que te llegue. Las fuentes no siempre están entrenadas para ver las cosas con cierta imparcialidad y desprendimiento emocional. Ejercita tu curiosidad, investiga y nunca dejes de dudar y hacer preguntas. Si la información te llega a través de las redes sociales, duplica tus esfuerzos para verificar su veracidad y precisión”. Esta sugerencia les cae de perlas a tantos ociosos o ingenuos que no hacen más que reproducir cadenas de WhatsApp con noticias falsas o manipuladas. (Por supuesto, esto no les interesa a los que usan esa plataforma para desinformar, pero ese es un tema aparte).



Otra de sus propuestas se refiere al acelere del que somos víctimas los periodistas, pero que afecta a tanto tuitero que cree que es obligatorio reaccionar al instante. “Que el tiempo no te apure. Tómate esos minutos extras para confirmar o asegurarte de que lo que vas a decir y/o escribir es lo correcto. No olvides que la gente recuerda con mayor facilidad tus errores; no importa cuántos aciertos hayas tenido”. Para evitar la ansiedad, sugiero apagar las notificaciones del celular.



Y, por último, recomiendo el numeral 11: “Si te equivocaste, reconócelo y aprende las lecciones de tus errores; enmiéndalos. El periodismo nos hace a veces sentir poderosos, presumidos y vanidosos. Aprende a identificar las situaciones en las que tu ego te juega una mala pasada y pone a prueba tu profesionalismo”. Aquí toca pensar no solo en los errores de fondo sino también en los de forma; a ver si dejamos de echarle la culpa de las metidas de pata al corrector automático.



Quienes quieran ver la nota completa –sobre todo los periodistas– la encuentran en el link que acompaña este artículo en la versión web, o buscando el título en Google.



Gracias, querida Ángela Patricia, por estas pildoritas que, además, nos vienen como anillo al dedo en esta época de campaña electoral.



