Interrogantes morales

¿A qué hora, senadora Viviane Morales, se le ocurrió la idea de promover un referendo inconstitucional, injusto y discriminatorio? ¿Por qué quiere impedir que los niños sin padres solo sean adoptados por matrimonios tradicionales conformados por un hombre y una mujer, cerrándoles esta posibilidad a las parejas homosexuales y a las personas solteras?



Ad portas de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018, ¿no tiene nada que ver este referendo con cálculos electoreros? Si usted no maneja sus preceptos religiosos ceñida a la Constitución, ¿por qué pretende que las normas legales se rijan por la Biblia?



Si el matrimonio es una institución sagrada, integrada por un papá, una mamá y unos hijos, ¿qué hacer con las madres solteras? ¿Sabe usted cuántos hogares de este país carecen de figura paterna?



¿Por qué supone que ese esquema tradicional de las series de televisión, como el de la familia Ingalls, con papá, mamá e hijos, es el único aceptable?



Si cree que a los menores “se les debe garantizar la posibilidad de ser formados bajo el rol paterno y el rol materno”, ¿qué piensa de esos hogares en los cuales falta el papá o la mamá, o ambos? ¿Qué opina de las familias sin hijos? ¿O de aquellas familias en las cuales los niños crecen con sus tíos, primos, padrinos, etcétera...? ¿Una familia así no merece llamarse familia?



¿Por qué se niega a reconocer que en la actualidad el concepto de familia es más amplio? ¿Le cuesta mucho entender que hoy el esquema de familia es diferente del tradicional; sin que sea mejor o peor? ¿No se supone que estamos en una sociedad en la cual todos estamos llamados a respetar esa diferencia?



¿Sabía que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el seno de muchos hogares típicos los niños son víctimas de maltratos, vejaciones y abusos sexuales?



¿Va a ignorar que los menores son vulnerados en sus propias casas, de familias tradicionales, por los adultos de su entorno más cercano; es decir, por sus padres, hermanos y familiares más directos?



¿Sabía usted que, de acuerdo con Medicina Legal, cada día se conocen en Colombia 48 casos de agresiones sexuales contra niños, y que tan solo el primer trimestre de este año se reportaron 4.315 denuncias, y que una tercera parte de todas esas víctimas son menores de 9 años? ¿Cree que esta situación tiene que ver con la orientación sexual de sus padres?



¿No se da cuenta de que el solo hecho de que los niños crezcan en familias tradicionales no les garantiza protección ni seguridad?



¿Cómo se le ocurre negarles a los niños el derecho a que sean acogidos como hijos propios en una familia no tradicional? ¿Prefiere que los pequeños abandonados se queden en un orfanato o en un hogar de paso, en vez de que los adopte o los cuide una persona soltera o una pareja gay...?



¿En qué se basa para presumir que los hijos de una pareja gay van a terminar automáticamente convertidos en gais? ¿Cómo explica el que una señora heterosexual, muy femenina y piadosa, tenga una hija lesbiana? ¿A qué se debe que un señor muy ‘correcto’ y varonil tenga un hijo gay?



¿No conoce entre sus familiares y amistades jóvenes gais, cuyos padres son heterosexuales? ¿No son buenos hijos? ¿Cree que esos papás y mamás hicieron ‘algo malo’? ¿Será, acaso, un castigo divino?



* * *



Colofón. En gracia de discusión, senadora Morales, supongamos que sí, que usted tiene razón y que los hijos de gais crecen gais. Si eso fuera cierto y esos muchachos resultaran homosexuales, ¿cuál es el problema? ¿Acaso ser gay es un crimen? ¿Son los gais ciudadanos de segunda? ¿Acaso los gais no deben tener los mismos derechos de los demás ciudadanos? ¿ Acaso los gais no son también hijos de Dios?



VLADDO@Vladdo