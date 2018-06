Duque o Petro: un falso dilema

Tal y como lo dije el mismo día de las elecciones, apenas se confirmaron los resultados de la primera vuelta, sigo en el ‘partido del NiNi’, movimiento que no existía, pero al que me referí metafóricamente para ubicarme con aquellos que no creemos que sea obligatorio votar por Duque o por Petro. No fue sino decir eso para que empezaran las críticas de tirios y troyanos y se desencadenara el consabido matoneo de las redes, que como es habitual se caracteriza por ser no solo ramplón sino muy irracional.

Con el paso de los días, y luego de que los excandidatos Fajardo y De la Calle se decantaron por el voto en blanco, se ha intensificado la lluvia de tomates podridos, de la cual no han escapado el senador Robledo ni el escritor Héctor Abad, entre muchos otros. Como era de esperarse, no pocos defensores de Duque han aprovechado para pescar en este río revuelto y siguen tendiendo cortinas de miedo con el cuento de que, en vez de votar en blanco, toca hacerlo por el candidato del Centro Democrático para que nuestro país no se convierta en otra Venezuela.



Y aunque los comentarios del uribismo no siempre son los más amables ni comedidos, hay que decir que la gran mayoría de descalificaciones e insultos contra los defensores del voto en blanco provienen de las barras bravas de Petro. Con un estilo que parece calcado de los ‘furibistas’ más radicales, la muy activa ‘guardia petroriana’ no tolera el disenso ni acepta que algunos no le hagamos reverencia a su caudillo. Hasta en eso terminan pareciéndose los seguidores del exalcalde y del expresidente. Para unos y otros, después de su venerado e infalible líder, solo queda la nada; él es lo más parecido a la perfección; sus contradicciones son mérito y sus defectos, virtud; su carácter es convicción y su terquedad, sabiduría. Y ¡ay! de los que osemos criticarlos.

Ningún indicio permite inferir que si ganara Petro tendríamos un país en paz. Él ya ha demostrado que es proclive a la confrontación y a los conflictos sociales.

Y pese a que en el pasado reciente Petro promovía el voto en blanco, hoy, como candidato, quiere satanizarlo y desde su trinchera de Twitter sigue disparando trinos contra quienes nos negamos a votar por él o por el que dijo Uribe. “Les solicito no atacar a quienes decidan votar en blanco. Tengan la seguridad que su propia conciencia los atacará más en algún tiempo”, escribió el candidato, en un mal disimulado intento de manipulación, con el cual tampoco logrará nuestro apoyo. ¿Será que a Petro se le olvidó que cuando uno vota con convicción no tiene problemas de conciencia?



Al margen de su obvia defensa del proceso con las Farc, ningún indicio permite inferir que si ganara Petro tendríamos un país en paz. De hecho, él ya ha demostrado que es proclive a la confrontación y a los conflictos sociales; y que sus herramientas favoritas son la provocación y el lenguaje incendiario, con los cuales no se construye una sociedad propiamente armónica ni un país estable.



La inefable e infatigable ‘guardia petroriana’ tampoco va a lograr que cambiemos de parecer con el argumento de que votar en blanco es votar por Duque y, por ende, por el uribismo y todo su lastre de belicismo, corrupción, violación de los derechos humanos, abuso de poder, etcétera; conductas que ya hemos denunciado y criticado en innumerables ocasiones.



No, señores. Así suene redundante decirlo, no está de más recordarles que para ganar en las elecciones del 17 de junio lo único que se requiere es obtener más votos que el adversario. Es así de sencillo y así de complicado. Y también tengan en cuenta que el perdedor no puede salir a culpar a otros de su incapacidad de conquistar al electorado.



Digan lo que digan, a mí no me convencen Duque ni Petro y, como no me gustan el voto útil ni el voto en contra, prefiero votar en blanco; no solo porque es una alternativa legítima, sino porque me permite resolver ese falso dilema.



VLADDO​