¡Cómo no agradecerle a Sergio Jaramillo!

Pocos funcionarios de la administración Santos han desempeñado un papel tan determinante y han sido a la vez tan incomprendidos por sus compatriotas como Sergio Jaramillo. Peor aún: el trabajo del ahora excomisionado de Paz no solo ha sido subestimado sino desfigurado, ridiculizado, infravalorado, ninguneado, vituperado y, en el menos peor de los casos, ignorado.

No obstante, tanta zancadilla, tanta puñalada trapera y tanto garrote no lograron distraer a Jaramillo de la misión que el Presidente le encomendó y que se tradujo en la firma del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del hemisferio, su plena desmovilización y su desarme; todo bajo la supervisión de la ONU y el acompañamiento de la comunidad internacional.



Por eso, antes de que emprenda su nuevo rumbo como embajador de Colombia ante la Unión Europea, creo que el país debe hacerle un reconocimiento al rol de Sergio Jaramillo en un acuerdo gracias al cual el grupo subversivo más grande y letal de Colombia se está transformando en un movimiento político.



Cómo no agradecerle a alguien que ha hecho gala de tanta discreción. Desde el inicio mismo de los contactos con la dirigencia de las Farc, Jaramillo, con esa prudencia que lo caracteriza, contribuyó a crear el ambiente adecuado para que lo que parecía una misión imposible fuera tomando forma hasta que se dieron las condiciones propicias que permitieron iniciar en firme las negociaciones.

Cómo no subrayar la generosidad de este bogotano que tuvo que robarles tiempo a su familia y a sus compinches intelectuales –incluidas sus tías– para dedicarse 24 horas al día a armar ese rompecabezas en el que muchas piezas faltaban y otras no encajaban. En este contexto, cómo no resaltar, además, la entereza con la que afrontó adversidades personales, como la muerte de su hermano Santiago, pese a la cual siguió trabajando sin pausa por la paz...



Cómo no aplaudir la paciencia de alguien que mientras sostenía agrias discusiones en La Habana con los hombres de ‘Timochenko’, encontraba cada ocho días en los medios y las redes sociales una columna, un comentario o un rumor donde lo acusaban de entregarle el país a la guerrilla...



Cómo no valorar la sangre fría que tuvo este filósofo al conversar con unos rebeldes desconfiados, curtidos en la guerra y renuentes a la paz, hasta ganarse su respeto. Misma sangre fría que le tocó conservar para superar las diferencias y limar las asperezas que no pocas veces se presentaban en las entrañas del equipo negociador del Gobierno...



Cómo no admirar la resiliencia de este hombre que, aparte de aguantar los embates de la contraparte en cada ronda de discusiones, tenía que hacer frente a las críticas infundadas de ‘ciudadanos de bien’ empeñados en el fracaso de los diálogos de paz...

Cómo no exaltar, en fin, la tarea de este aplicado funcionario que, en compañía de Humberto de la Calle, lideró un proceso que –así muchos hoy se nieguen a admitirlo– nos ha permitido cerrar un doloroso capítulo de nuestra historia.



¡Cómo no agradecerle a Sergio Jaramillo!



* * * *



Colofón. Tras un año escaso como embajadora de Colombia en Alemania, se anuncia el regreso al país de María Lorena Gutiérrez, para incorporarse al gabinete ministerial. A mí me da mucha vergüenza con las autoridades alemanas que el Gobierno nacional maneje de un modo así de informal las relaciones diplomáticas con un país tan importante. En esta coyuntura, entiendo las ‘urgencias del servicio’ a las que puede enfrentarse el Presidente de la República; sin embargo, no es de muy buena presentación que una de las delegaciones clave del país en el exterior esté sometida a los vaivenes de la política menuda o del momento electoral. ¡Qué falta de seriedad!



VLADDO