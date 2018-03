Borrón y cuenta nueva

Arrancó en serio la campaña presidencial y las cosas deben estar muy moviditas, sobre todo en los cuarteles de los candidatos que salieron más fortalecidos en la jornada del domingo: Iván Duque, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras.

Si bien Duque ganó sobrado la consulta de la derecha, no puede dormirse en los laureles, pues eso no significa que vaya a obtener los mismos votos en la primera vuelta. En esa consulta participamos muchos colombianos, sin tener la menor intención de votar luego por el ganador de la misma. Al fin y al cabo no votamos a favor de Duque o de Marta Lucía, sino contra Petro o Uribe. De modo que esos cuatro millones de votos de Duque –que superaron incluso los 2’400.000 votos del Centro Democrático para el Senado– no significan mucho de cara a la elección presidencial.



El 27 de mayo ya no será solo una disputa entre Duque y el coco de la izquierda representado por Petro, sino que además tendrá que vérselas con otros adversarios también de derecha, empezando por Vargas Lleras, que encarna esa misma línea de mano dura y le lleva kilómetros de ventaja en experiencia. Y no hay que desestimar a Viviane Morales, quien podrá contar con el disciplinado apoyo de un buen sector de los cristianos, ‘empoderados’ con los buenos resultados del domingo.

Y a De la Calle y a Fajardo tampoco hay que menospreciarlos, pues, aunque algunos pretendan etiquetarlos como de izquierda, son de una derecha moderada y gozan del respaldo de muchos empresarios y dirigentes del establishment, que los ven con simpatía y ajenos a esa polarización tan acentuada en tiempos recientes.



A propósito de estos dos candidatos, es una lástima que no se hayan puesto de acuerdo para ir en el mismo bus. Y ya es muy difícil que alguno de los dos dé el brazo a torcer, pues, por una parte, De la Calle ya fue vicepresidente y, por la otra, Fajardo ya fue fórmula vicepresidencial, y no creo que quiera repetir. Y menos ahora, con el florecimiento parlamentario de la Alianza Verde. Aunque aún queda tiempo, no veo cómo puedan salir de ese atolladero.



Por los lados de Germán Vargas, en cambio, el panorama luce más tranquilo, pues el exvicepresidente respira un nuevo aire con el notable aumento de sus congresistas, aunque varios de los elegidos no tengan una hoja de vida inmaculada.



Sin embargo, Vargas Lleras tiene una asignatura pendiente: escoger muy bien a su fórmula vicepresidencial definitiva. Es obvio que inscribir a su peón Luis Felipe Henao fue apenas una cuestión de trámite; algo así como cuando uno le dice al portero que firme el recibo de la lavandería.



A la audaz jugada de Duque con Marta Lucía –gran elección, por cierto–, Vargas Lleras tendrá que responder con una figura que le sume a su candidatura votos de otras corrientes políticas y que le haga contrapeso a la excelente fórmula de Duque. De hecho, también podría ser una mujer; incluso, otra conservadora. Es más, puede aprovechar las grietas en el partido azul, donde es un secreto a voces el descontento de amplios sectores con Andrés Pastrana, padrino de la exministra de Defensa. ¿Qué tal, por ejemplo, alguien por el estilo de Claudia Blum? Con una figura de ese perfil, Vargas Lleras podría recoger a muchos sectores conservadores, pero alérgicos al pastranismo y que no se sienten representados en Marta Lucía.



Eso sí, en caso de ganar las elecciones, Vargas Lleras tendría que darle a su vicepresidenta carta blanca para que combata de frente y sin contemplaciones la corrupción, que no solo es un problema mayúsculo en el país, sino que es el rabo de paja de Cambio Radical, su desprestigiado partido.



* * * *



Colofón. Los únicos venezolanos que han tenido injerencia en nuestro proceso electoral han sido los contratados por el Centro Democrático para meter miedo en sus cuñas radiales.



VLADDO

- @OpinionVladdo