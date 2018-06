Apuntes de un aguafiestas

Una vez consumada la elección de Iván Duque, hay mucha expectativa y no pocas especulaciones sobre lo que podemos esperar de su gobierno. En este punto, desde hace mucho tiempo se ha vuelto casi una tradición repetir cada cuatro años, como un estribillo, una frase de cajón para desearle muchos éxitos al nuevo mandatario, porque “si al presidente le va bien, al país le va bien”.

Sin embargo, tal aseveración es falsa de punta a punta, y los ejemplos abundan. Para no ir muy lejos ahí están Gaviria, Pastrana y Samper, quienes hoy están felizmente reencauchados, como si no hubieran dejado el país descuadernado o al borde del abismo. Y Uribe, ni se diga: también sigue ahí, no solo dando lora, sino eligiendo a dedo a su sucesor, como en la hegemonía priista, que por décadas mangoneó en México.



De hecho, el resultado del último dedazo del patrón de El Ubérrimo es el flamante presidente electo, quien llega a la Casa de Nariño a muy temprana edad y con una votación sin precedentes. No obstante, Iván –al igual que el resto del país– sabe que esos votos no son de él, sino de su “presidente eterno”. Al fin y al cabo, sus seguidores votan a ojo cerrado por el que diga Uribe: llámese Duque, Zuluaga o Santos. Es más: si él dijera que en una elección toca votar por un caballo, un trapero, un árbol o un ladrillo, así se haría.

Duque dice que va a invertir todas sus energías para unir al país, pero va a tener como jefe natural a Uribe, que necesita la crisis, que vive de la confrontación, que se nutre de la polémica. FACEBOOK

TWITTER

Por eso, suena también irrisorio oír decir que a partir del 7 de agosto llega al gobierno la renovación de la política. Otra mentira. Es el mismo uribismo de siempre, pero en un empaque más amable. ¿Qué va a ofrecernos de nuevo Duque? ¿La moderna y eficiente política agropecuaria de un Lafaurie? ¿Las avanzadas normas de inclusión de un Ordóñez? ¿Los innovadores conceptos de familia de una Viviane Morales? ¿Las banderas igualitarias de una Paloma Valencia? ¿La intachable meritocracia de Valencia Cossio? ¿La sólida formación cultural de María Fernanda Cabal? ¿La reluciente transparencia de Cambio Radical? ¿El fresco altruismo del partido de ‘la U’? ¿El desinteresado patriotismo del Partido Liberal? ¿La austeridad burocrática del Partido Conservador? ¿La tolerancia del Centro Democrático? ¿Esa es la nueva generación del poder en Colombia? ¡No me crean tan...!



A riesgo de convertirme en aguafiestas, creo que es mejor no hacerse ilusiones con un presidente que va a gobernar bajo la tutela de un personaje como Álvaro Uribe, quien a pesar de que todo el tiempo se jactaba de trabajar con “honorabilidá y trasparencia” no ha podido explicar por qué tantos de sus más estrechos colaboradores terminaron investigados, encarcelados, extraditados o prófugos de la justicia.



A propósito, me pregunto cómo va a reaccionar el nuevo presidente, una vez tenga que lidiar con algún caso o alguna decisión que afecte a su benefactor o a alguno de sus “buenos muchachos”. ¿Va a meter mano, para tratar de favorecerlos y congraciarse con el expresidente? ¿Va a dejar que obre la justicia, aun a riesgo de enemistarse con él? ¿O va a mirar para otro lado y a decir también que todo es un complot?



Por otra parte, aunque es un poco preocupante la falta de experiencia de Iván Duque para manejar un país tan complicado y lleno de problemas como Colombia, yo no dudo de sus buenas intenciones. Incluso creo en su sinceridad cuando dice que va a invertir todas sus energías para unir al país. El problema es que lo dejen, pues va a tener como jefe natural –y presencial– a alguien como Álvaro Uribe, que necesita la crisis, que vive de la confrontación, que se nutre de la polémica, tal y como lo ha demostrado a lo largo de su larga y conflictiva trayectoria. Y, para completar, va a trabajar rodeado de un sanedrín cuyos integrantes le deben más fidelidad al veterano expresidente que a un novato mandatario. ¡Qué jartera!



VLADDO​