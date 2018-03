A propósito de vicepresidentes...

Sería bueno cerrar los ojos por un momento e imaginar qué pasaría si las fórmulas de las candidaturas presidenciales se invirtieran y los vices quedaran encabezando los tiquetes de los diferentes partidos para las elecciones del 27 de mayo. ¿Se han puesto a pensar cuál de esos personajes lo dejaría a uno más tranquilo, en caso de que tuviera que llevar las riendas del país?

Al revisar las inscripciones de Clara López, Claudia López, Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón y Ángela Robledo –en orden alfabético–, como potenciales suplentes del presidente que elijamos este año, es inevitable sentir cierta inquietud. (No incluyo a los vices de Piedad Córdoba ni de Viviane Morales porque hasta ahora sus posibilidades de superar la primera vuelta son muy remotas; por no decir nulas).



A mi modo de ver, de todo ese paquete los únicos nombres que se salvan son los de Clara López y Marta Lucía Ramírez, quienes han tenido un recorrido importante en el servicio público y han dejado, en general, una buena imagen de su gestión.



Aunque Clara López es de izquierda, no es una dirigente de corte tropical y sectario como tantos que vemos por aquí. Ella se asemeja más a los líderes de la izquierda europea clásica, que no promueven la lucha de clases ni agitan las banderas del resentimiento. Es una mujer pausada, preparada, incluyente, con indiscutible sensibilidad social pero alejada del populismo, cualidades escasas en nuestro medio. Es el complemento ideal para un estadista como Humberto de la Calle.

Los únicos nombres que se salvan son los de Clara López y Marta Lucía Ramírez, quienes han tenido un recorrido importante en el servicio público. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Marta Lucía Ramírez ha sido estudiosa, diligente, firme y disciplinada, y ha hecho bien la tarea en los sectores público y privado. Aunque es una reconocida figura del Partido Conservador, no ha caído en el fanatismo de algunos de sus copartidarios, como Fernando Londoño Hoyos o Alejandro Ordóñez. Sí, ya sabemos que es un poco locuaz, pero eso no le resta méritos como mujer responsable e idónea, aun para asumir el primer cargo del país en caso de emergencia. De hecho, le lleva leguas de ventaja en trayectoria y logros al candidato Duque, al que todavía le falta más de un hervor para merecer un puesto como la presidencia de la República.



A pesar del cariño y el respeto que siento por Claudia López, yo no me sentiría tranquilo si ella tuviera que reemplazar a Fajardo en la Casa de Nariño. La volatilidad de su temperamento y su falta de experiencia en la Rama Ejecutiva dejan mucho que desear. Algo va de los discursos en el Capitolio a las realizaciones como gobernante; tal y como lo vimos en el caso de Gustavo Petro, quien como congresista fue brillante y como alcalde, un desastre. A propósito, algo similar podría pasar con Ángela Robledo, la VP de Petro, de cuya integridad y seriedad nadie puede dudar. Sin embargo, no alcanzo a imaginarla dirigiendo los destinos de esta complicada nación.



Y el caso de Pinzón, bueno... Es un señor que ni fu ni fa; muy decente y todo lo que quieran, pero que no transmite nada. Es un ‘desangelado’ que hasta ahora solo se ha distinguido por ser un buen subalterno; así no haya sido el más leal con su exjefe. Debe de ser por esto último que se entiende tan bien con Vargas Lleras, que también le dio la espalda a Juan Manuel Santos, después de pelechar varios años en la Administración. Un gobierno suyo podría resultar tan calamitoso como su fugaz candidatura presidencial.



En fin, aunque estas conjeturas puedan parecer producto de la falta de oficio, lo cierto es que no es un ejercicio tan descabellado. No hay que olvidar que la misión de estos personajes es reemplazar al presidente en caso de falta absoluta o temporal, como ocurrió en el caso de Carlos Lemos, cuya semana de presidencia seguimos pagando como si hubiera sido mandatario titular durante un cuatrienio completo.



VLADDO

- @OpinionVladdo