Hundido el galeón de la democracia en Cartagena

Como cartagenero, entiendo que la política costeña tenga una mala fama al interior de un país conocido mundialmente por sus escándalos de corrupción (como los de Odebrecht y Reficar). Sin embargo, la criminalidad política de nuestra región asciende a niveles estratosféricos. Basta con comparar el aspecto de los estratos bajos de Bogotá con el de los de Cartagena.

Luego de la captura del alcalde de la Heroica ha salido a flote, entre otras irregularidades, el ‘cartel de la construcción’, que ha propiciado la muerte de varias personas por el desplome de un edificio, la demolición de casas patrimoniales en sectores como Manga y el centro histórico, e incomodidades en todos los barrios de la ciudad por edificios que construyen sin parqueaderos internos, ocupan andenes y sobrecargan transformadores. Lo sorprendente es que hasta ahora la Fiscalía tenga pruebas de lo que todo cartagenero sabía, con nombre y apellidos, desde antes de las elecciones: los clanes politiqueros que dirigen la ciudad tras bambalinas.



¡Uno se pregunta hasta cuándo! Porque no es que hayamos tenido administraciones incompetentes ni que exijamos arreglar en dos años un mal bicentenario. Se trata de que hoy por hoy no existe, ni siquiera, ‘el que robe pero haga’ (pensamiento igual de condenable), sino una cultura de la avaricia en nuestra clase política.

Por eso, urge lo que se podría llamar un plan de rescate cívico-educativo de Cartagena, con el que tomemos el poder de la acción, no el económico, quienes estamos interesados en sembrar valores de justicia. El Gobierno Nacional debe entender que los cartageneros estamos cansados de las respuestas punitivas desde los estrados de Bogotá. Queremos ahora la ejecución de un proyecto que conforme una asociación de académicos de todo el país con buen nombre, títulos (de verdad) y alma misionera que deseen trabajar en Cartagena con módicos salarios para que su motivación sea solo generar un cambio: en principio, enseñar en Cartagena cátedras de transparencia en colegios, e identificar y potenciar líderes juveniles que hagan carrera política. Sé que tenemos esos profesionales dispuestos. Sería una estrategia como la de Jóvenes Líderes y Excelentes para un Nuevo Chocó (otro departamento que nos duele).



Centrémonos en lo fundamental, que no consiste en castigar, pues las mafias políticas se seguirán disputando el poder entre ellas a sabiendas de que sus miembros serán encarcelados. Podría sonar pesimista, pero solo los cartageneros conocemos el tamaño del enemigo que nos asedia. La política corrupta, que en algunos periodos ha menguado, tiene líneas sucesivas al trono y solo se acabará cuando se enfrente a proyectos consolidados que se sostengan sin intereses económicos.



Somos muchos los cartageneros que no creemos, por ahora, en la institucionalidad ni en la democracia locales. Es imposible la existencia del ejercicio democrático en la segunda ciudad más pobre del país. Aquí, mientras muchas personas ni siquiera tienen el dinero para salir a votar (a menos que venga de la mano de un politiquero), los actores honestos temen que los maten los corruptos. El camino será largo, pero, con un proyecto de rescate cívico-educativo, los pequeños cambios harán grandes diferencias. La verdadera preocupación en Cartagena es más que un simple galeón hundido con miles de lingotes de oro.





VÍCTOR MENCO HAECKERMANN

* Escritor y profesor cartagenero. Ha colaborado con ‘El Heraldo’, ‘El Universal’, ‘El Meridiano’, ‘Visión Total’ y ‘El País’, de España, entre otros.