La soledad del liberalismo

Habilitadas siete fórmulas para buscar la presidencia, el panorama político del país se muestra revuelto, enigmático y ajeno a cualquier vaticinio serio. Como todo candidato –para mayor desconfianza del electorado– come de su propio cuento, en todas partes se sigue oyendo lo mismo: cantos de victoria anticipada, súplicas y rechazos de uniones tardías, inciertas promesas estilo ‘aguas de mayo’, jactancias y desplantes, delirios de grandeza, egos alborotados, compraventa de adhesiones, condenas del contrario, hipócritas simpatías... pero nunca asunción de responsabilidades, explicaciones ni excusas públicas.

Como escribió aquí Alfonso Gómez, pasadas las elecciones del 11, lo ocurrido entonces y (digo yo) lo que viene ameritan detallado análisis de expertos que desmenucen para nosotros los de a pie qué está ocurriendo realmente en la política cuando, pese a lo dicho en contrario, es innegable que, ya en marcha las primarias, el espectro político nacional luce deshecho, fracturado en mil pedazos, difuso y (lo más triste) en parte corrupto con indignos del favor ciudadano llegados a ocupar una curul parlamentaria conseguida a punta de vicios atávicos, desvergüenzas familiares, faltas gravísimas, contravenciones y delitos que desde el lunes 12 probablemente gozan de impunidad para seguir reinando en el Capitolio y en sus ‘nichos’ regionales.



Por razones de espacio, y sin interés ninguno para referirme a cuanto me es ajeno (diríamos, la vergüenza de ‘partidos’ como ‘la U’ y el Conservador, ¡evaluando ofertas burocráticas para adherir al mejor postor!), solo diré que hoy, el otrora glorioso Partido Liberal se encuentra en estado comatoso, convertido en un desastre y que si no reacciona de inmediato, con fuerza, coraje y decisión, tras la primera vuelta será (todo hay que decirlo) un cadáver insepulto.

¿Por qué?: porque cometió un grandísimo error, imperdonable en lo que nos reste de historia ciudadana, entregando su dirección al doctor César Gaviria, por múltiples razones, entre otras: él no muestra formación liberal; jamás ha probado liderazgo alguno; ha desestimado a valiosos líderes de comprobada vocación partidista (Serpa, Gómez, Morales, Galán); privilegia amigos del corazón y obliga al retiro de quienes discrepan de sus decisiones apasionadas; es arbitrario en el comando de una entidad política que ‘dirige’ a distancia; cuando viene desafía a quien se le antoje y jura a gritos enardecidos que ‘su’ Partido Liberal ganará la próxima contienda, sea la que fuere.



Y lo peor: en la extemporánea, obligada y gravosa consulta de noviembre, hecha a su modo, puso de chivo expiatorio a un prominente liberal como candidato presidencial y lo dejó solo, con las desastrosas consecuencias que están a la vista. Pero, como De la Calle y lo que resta del agonizante liberalismo no merecen otra bien probable derrota en condiciones tan lastimosas, ojalá que el exmandatario oiga las voces de gentes nuevas –auténticos liberales que viven en Colombia como Juan Fernando Cristo y Luis Fernando Velasco– y dé un paso al costado para así evitar la extremaunción, ad portas de la cual se encuentra nuestra colectividad, por su culpa y nada más.



Una gran empresa de salvación liberal aún es tan posible como deseable que el doctor Gaviria vuelva pronto a su mundo: diría yo, el MAM de Nueva York o la Sotheby’s londinense.



Aída Avella, activista política y distinguida sogamoseña, llega al Senado con todo merecimiento. Ilustrada y valiente, es orgullo legítimo para el Congreso. Me alegra registrarlo así.



