La alcaldía de Peñalosa

Entre el material referente a Bogotá publicado por este diario durante el fin de año, en especial me interesaron, porque invitan a la reflexión serena sobre la realidad en que se cumple la gestión del Alcalde Mayor de la capital, Enrique Peñalosa, a mitad de su período constitucional: primero, el editorial ‘Dos años de contrastes’ (27 de diciembre), equilibrado y objetivo balance de una tarea que, en efecto, tiene mucho para mostrar como realizaciones tangibles y otro tanto o más en ejecución, pero también considerable número de obras y proyectos que evidentemente no estarán terminados durante su mandato.

Y luego (31 de diciembre), la entrevista, bien preguntada y bien respondida, donde Peñalosa, con total transparencia y sin pelos en la lengua, como es su costumbre, advierte: “Yo no le digo a la gente lo que quiere oír, sino lo que pienso”.



A ese propósito, me parece que en este análisis de “mitaca” y ante todo en el planteamiento de que, sea lo que fuere cuanto venga en los dos años restantes de su gobierno, no conviene soslayar el hecho de que prácticamente desde antes de posesionarse, la administración Peñalosa aguanta, con impasible decencia, no solo a un antecesor renuente a entregarle formalmente el cargo (el elefante estaba herido), sino que bajo esa grosera conducta del alcalde relevado, al despacho del nuevo mandatario llegó (como diría García Márquez) un auténtico estropicio político-administrativo perversamente elaborado la víspera a punta de explosiones burocráticas de medio pelo, contratos a porrillo para su ‘Bogotá humana’, millonarias apropiaciones presupuestales con cargo a vigencias futuras y otras maravillas que, divulgadas con porfía y sin miramientos, recibieron entusiasta apoyo en algunos sectores sociales afectos a Petro.

A muchísimos nos sigue sorprendiendo la feroz oposición que sin razón ni fundamento avanza contra Peñalosa por cuenta de Petro y sus furiosos adeptos. FACEBOOK

TWITTER

Poco después, los súbditos del mayestático exalcalde saltaron a pedir la revocatoria del mandato popular conferido a Peñalosa argumentando, contra toda evidencia jurídica, que ya era tiempo de rendir cuentas sobre su programa de gobierno cuatrienal. Y, adicionalmente, en lo que puede considerarse la mayor ridiculez política y judicial en todos los tiempos, un congresista reconocidamente serio se empeña en adelantar un pleito dizque para que la Administración capitalina sea también “para todas” y no solo “para todos”. ¡Inconcebible!



Por todo eso y por mucho más, estando como estamos los colombianos en materias política, judicial y administrativa (quiero decir, en un punto tan bajo de cualquier gradación moral que se conozca), a muchísimos nos sigue sorprendiendo la feroz oposición que sin razón ni fundamento avanza contra Peñalosa por cuenta de Petro y sus furiosos adeptos, aspirantes a regresar, para quedarse hasta el fin de los tiempos, a la cúspide de la escena pública ya no solo de la capital, sino (¡pero que Dios nos libre!) de la nación entera.



Con todo, creo que en sí misma y a la larga, la desmesurada repulsa que el exalcalde esgrime sin límite alguno demandado por la tolerancia elemental en cualquier relación ciudadana, no hace mella en Peñalosa como ejecutivo de alta calificación sino que se devolverá contra su gratuito impulsor y nos dará, a los millones de ciudadanos que no comulgamos ni comulgaremos jamás con sus antecedentes y prédicas acibaradas, más y mejores argumentos para esperar, seguros y reconocidos, que el hoy alcalde menos aplaudido del país, en enero del 2020 complete la terna de los mejores gobernantes de Bogotá hasta ahora elegidos popularmente, donde ya figuran Jaime Castro (Estatuto Orgánico, saneamiento fiscal) y Antanas Mockus (transparencia presupuestal y cultura ciudadana).



VÍCTOR MANUEL RUIZ

vimaruiz@hotmail.com