Tres tareas en educación para el 2017 (parte 1)

“Paz, equidad y educación” dice el eslogan de este Gobierno, al que le queda un año efectivo. En el 2018 solo tendremos elecciones y despedida.

Lo que ya fue: dar a luz un acuerdo de paz con las Farc cumpliendo buena parte de la primera promesa. Pero en apenas un año hay que poner en marcha la implementación, en medio de una crisis fiscal que hace difícil financiarla y con un manejo político pre y posplebiscito que le quita lustre a una paz sin reconciliación nacional y con riesgos de sostenibilidad. Lo que ya no fue: la equidad. En un año de crisis fiscal, no se va a corregir la concentración de la propiedad, mejorar la calidad y estabilidad del empleo, lograr la integración regional ni incluir a las poblaciones discriminadas; con el puntillazo de una reforma tributaria que sube el IVA que pagamos todos, con más dolor para los pobres, y nos alivia la renta a los de más ingresos. Habrá que conformarse con que no se recorten los tradicionales programas asistenciales de subsidios.

¿Y la educación llegará a ser? Creo que este Gobierno puede dejar un saldo positivo si en el 2017 hace tres cosas:

Primero, aprovechar la implementación de los acuerdos de paz para poner en la agenda dos temas críticos incluidos allí. Esos asuntos son: el acceso a buena educación inicial, básica, media y superior para las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, contextualizada a su realidad; y una verdadera formación ética (socioemocional, ciudadana y para la reconciliación) de todos los colombianos pertenecientes a la nueva generación, estudien donde estudien y tengan la televisión y el internet que tengan. Digo ‘poner en la agenda’ porque lo máximo posible en un año es hacerle ver al país que son temas olvidados y llevar a cabo un buen proceso de diálogo social con el mundo de la educación y con la población de los territorios marginados para dejar definidos planes pertinentes, a la espera de buenos vientos económicos y políticos en las próximas décadas que permitan ejecutarlos.

De la aplicación de esos planes, construidos de abajo hacia arriba, depende que no nos reinventemos la guerra. Se trata sencillamente de proponer cómo llevar a donde no hay casi nada lo que se ha logrado en escuelas y regiones específicas de Colombia (Sumapaz o el Eje Cafetero, por ejemplo). Materializar esos planes cuesta unos 50 billones de pesos durante los 12 años de los siguientes tres Gobiernos. Eso implicaría reducir en un 13 % el presupuesto actual de seguridad y defensa, lo que parece razonable.

Pero en el 2017 se anuncia que, aun con la aprobación de la reforma tributaria, los recursos para el tema no llegarán ni a la décima parte del presupuesto anual requerido. Esperemos que durante el año cambie el panorama y en el 2018 lleguemos a los cuatro billones adicionales necesarios para cada año, y se cree la recurrencia presupuestal para el futuro. Depende de lo que se haga en este 2017.

La segunda tarea (persistir en iniciativas de mejoramiento de la calidad cambiando énfasis) y la tercera tarea (crear un genuino ambiente de diálogo que destrabe tensiones ya ancestrales con el magisterio, las entidades territoriales y otros actores) las dejo para la columna de la semana entrante, deseándoles un feliz año a mis apreciados lectores.



Óscar Sánchez

*Coordinador Nacional Educapaz

@OscarG_Sanchez