¿Tocamos fondo?

La desaceleración económica tocó fondo, según concluyó el Gran Foro Colombia. Coincide esta apreciación con las proyecciones actuales que prevén un crecimiento de entre 2,5 y 2,7 % en el 2017, en comparación con el 1,9 % del 2016. Las cifras disponibles refuerzan este optimismo moderado. Pero, aun cuando se han despejado las mayores incertidumbres pasadas con respecto a la suerte del proceso de paz y de la reforma tributaria, subsisten riesgos internos y externos considerables.

Las exportaciones menores están comenzando a crecer, por el estímulo de una tasa de cambio más competitiva. La industria continúa recuperándose, aunque a ritmo modesto. Minería y petróleo ya tocaron fondo. Y la actividad constructora se refuerza con el arranque de varias de las concesiones 4G.

Las encuestas muestran optimismo y disposición a invertir y gastar. Ayudan las menores tasas de inflación (a pesar del impacto temporal muy modesto del aumento del IVA), que permitirán seguir bajando la tasa de interés. También, la recuperación moderada del precio del petróleo, la situación del mercado laboral (bajo desempleo y menor informalidad) y la menor incertidumbre respecto del proceso de paz y el régimen tributario.

La gran vulnerabilidad que teníamos en las cuentas fiscales y externas se redujo apreciablemente, aun cuando no del todo. Por eso ha habido cierta estabilidad en la tasa de cambio y las calificadoras de riesgo no nos quitaron el grado de inversión, como estuvo a punto de suceder. Pero nos mantienen bajo estricta observación, pues el déficit externo sigue siendo alto, aunque se ha ajustado bastante y parece fácilmente financiable, a no ser que ocurran eventos globales que golpeen a los mercados financieros. Sin grado de inversión, ni el sector privado ni el Gobierno hubieran accedido fácilmente a recursos externos baratos, como acaba de suceder con una muy exitosa colocación de bonos soberanos. Ese fue el aporte principal de la reforma tributaria.

En cuanto a los riesgos, el primero continúa siendo de carácter fiscal, pues sin austeridad en el gasto público será imposible cumplir la regla fiscal y, por tanto, mantener el grado de inversión. Este riesgo sería inmanejable con gastos del posconflicto muy acelerados y se acentuará dentro de dos años, porque la reforma tributaria despejó la incertidumbre fiscal solo hasta el 2018. Por entonces desaparecerá la muy desafortunada sobretasa temporal al impuesto a las empresas, a la que se acudió por haber mantenido grandes privilegios tributarios a algunos sectores (como la hotelería y las zonas francas) y no haber aumentado los gravámenes a las personas naturales de altos ingresos y a las bebidas azucaradas, como había propuesto la Comisión Asesora.

Un segundo riesgo es el de que el proceso de paz no rinda sus frutos potenciales, bien porque el Gobierno no sea capaz de controlar las zonas que estaban bajo la férula de las Farc, o no ponga en cintura a quienes están asesinando líderes populares.

El tercero es el de que nuevos escándalos de corrupción, o una excesiva conflictividad política, afecten negativamente la ‘confianza inversionista’ y dificulten el financiamiento de las inversiones en infraestructura pública.

Pero el riesgo más grande hoy día viene de afuera y se apellida Trump. Esta semana vimos cómo los peores temores sobre él se pueden hacer realidad. La arrogancia, improvisación y estupidez con las que manejó el tema del muro y las importaciones desde México no dejan mucho campo al optimismo. Preocupa especialmente lo que haga ahora con China, que puede desatar una guerra comercial muy perjudicial para la economía global, o con la Otán, lo que puede poner en riesgo la paz europea.

P. S. Muy acertada la designación del general Naranjo como Vicepresidente para esta coyuntura.

GUILLERMO PERRY