Tendencias tecnológicas 2017

Para el 2017 hay algunas tendencias en el sector de la tecnología que seguirán afectando la forma en que vivimos. Veamos algunas:

La nube continuará como solución para almacenar información para acceso a ella desde cualquier sitio en el que se cuente con internet. Muchos proveedores ofrecen este servicio, algunos con una capacidad gratis que si se excede, se debe pagar, y otros que además ofrecen servicios de nube empresariales, como IBM, HP, Amazon, Oracle, Microsoft, entre otros.

La inteligencia artificial y las aplicaciones inteligentes ya llegaron para ayudar en la toma de decisiones, como los Watson, de IBM, y las de NEC. Con toda la información digital sobre temas específicos que se le puede alimentar a un computador para que la asimile y se entrene en el asunto, ya se tienen aplicaciones a las que es posible preguntarles acerca de cuestiones complicadas para obtener respuestas y sugerencias que ayudan a tomar la mejor decisión.

Los delincuentes y robos digitales seguirán creciendo. Un ejemplo: ‘hackers’ rusos robaron hasta 5 millones de dólares diarios a anunciantes norteamericanos durante dos meses, lo que les generó un botín muy alto.

El internet de las cosas llegó para quedarse. Carros que se manejan solos, neveras que llevan el inventario y piden por comercio electrónico lo que se está acabando, hornos que se controlan desde el celular, etc. Esto nos facilita la vida, pero también es una puerta para que los ‘hackers’ hagan fechorías utilizando estos equipos conectados, como sucedió con el DNS de DYN, que tumbó páginas muy populares.

La venta de computadores va a seguir muy lenta, pero la de los que se conocen como 2 × 1 va a aumentar. Estos son los que tienen pantallas que se pueden girar y desprender para usar como tabletas.

* * * *

Se aprobó la reforma tributaria para que el Estado capte más dinero, seguramente para que se lo roben los corruptos. Me pregunto: ¿con el hueco que dejó la corrupción de Reficar y otros tumbados no se taparían muchos huecos, tantos que de pronto no hubiera sido necesario meterle la mano al bolsillo de gente necesitada? Les deseo un muy próspero año 2017 a mis lectores.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co