Al oído de las candidaturas

Hay temas que algunos candidatos sacan a la luz por conveniencia electoral y otros que los evaden por las mismas razones. Dos de ellos: la dosis personal y la llamada ideología de género, que tanto palo ha dado en este gobierno. Pero hay que hablar al oído de los candidatos y candidatas para recordarles que la voz del pueblo es la que manda y ese pueblo colombiano, atormentado y dizque ignorante, ha avanzado en su pensamiento y no quiere retrocesos ideológicos que lo coloquen más lejos de las civilizaciones que nos llevan mucha ventaja en asuntos de derechos, libertades y equidad de género, como las europeas.

Las ultraderechas, que andan detrás de tumbar el derecho a la dosis mínima y el derecho a que una mujer decida si quiere tener o no un hijo en determinadas circunstancias, no deben olvidar que posiblemente lleguen al poder por miedo a una izquierda prepotente e inmadura para gobernar y a unos candidatos de centro que “no son ni chicha ni limona’ ”, pero no porque el país quiera volver a las cavernas. Esa derecha debe saber que en Colombia estamos navegando hacia la cresta de la ola en cuanto a legalización del consumo de marihuana y que hasta la misma Rama Judicial lo ha dicho: ese policía que anda escondido en los parques cogiendo a los jóvenes que se fuman un porro no solo está dejando de hacer otras tareas más urgentes, sino que llena los juzgados de expedientes y las cárceles de chicos que debían estar en el colegio y que, además, pierde el tiempo, pues casi la mitad de ellos no van a ser judicializados.



En cuanto a la que llaman ustedes despectivamente “ideología de género”, sabemos también que con esa mentira de que se van a maleducar a los niños al darles educación sexual, lo que están buscando es voticos. Pero como no somos tontos… miren los voticos por el exprocurador Alejandro Ordóñez. Y, con todo respeto, por el bien del país y de su futuro político, les voy a dar unos datos tomados de la fuente primaria, la entidad líder en derechos sexuales y reproductivos en este país: Profamilia, que lleva 52 años haciendo la tarea que el Estado no ha hecho y es, entre otras muchas acciones, llevar educación sexual y asistencia efectiva a la familia en su necesidad más urgente que es planear el número de hijos, así como escuchar y atender las necesidades de los jóvenes y población marginada en salud sexual y reproductiva (92,4 por ciento de los usuarios de la entidad son estratos del 1 al 3).



Dice Profamilia, después de estudiar con profundidad la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud buscando identificar los determinantes sociales del embarazo y la maternidad temprana: “Hemos encontrado que hay que trabajar en educación sexual con la población de 10 a 14 años porque es en esa etapa de la vida que se reafirman los estereotipos de género por parte de la familia y de los pares” (Rocío Murad, coordinadora de Investigaciones Profamilia). Esos estereotipos de género, como: la mujer nació para ser madre y esa es su mayor realización (mito de la maternidad), nació para cuidar la casa, para estar sometida al hombre etc., tienen todo que ver con los embarazos adolescentes, la violencia contra la mujer y la repetición del ciclo de la pobreza. Entonces señores y señoras candidatas: ¿hay que hacer educación sexual sí o no desde temprana edad? Quien no entienda esto es ciego, sordo y mudo ante la realidad. ¿De dónde vienen todos esos niños delincuentes, sicarios y adictos? De la ausencia de una educación en equidad que evite tantos nacimientos no deseados y tanta violencia contra nuestros niños y niñas. Del abuso de poder masculino.



Las estadísticas cruzadas y estudiadas por Profamilia muestran que las niñas y adolescentes embarazadas lo son por hombres en promedio 6 años mayores que ellas y son más propensas a esta situación las que tienen más arraigados los estereotipos de género ya citados. Y concluyen que los determinantes sociales estructurales del embarazo adolescente son: pobreza y baja escolaridad, ruralidad, pertenecer a minorías étnicas y vivir en zonas marginadas y de transición. La institución da, a propósito, una alarma sobre lo que ocurre en nuestra frontera con Venezuela en esta materia. Se requiere apoyo para una tarea urgente allí.



Aspirantes a la presidencia y candidatos elegidos, por favor entiendan que hay que atacar las causas, no las consecuencias. El tema demográfico, que no tocan por miedo o que usan como consigna para mantener viejas creencias, es prioritario porque los niños que nacerán de aquí al 2050 en un 80 por ciento lo serán de la población más pobre de Colombia y del mundo. Pero increíblemente este asunto no ha sido prioritario en sus agendas.



SONIA GÓMEZ GÓMEZ