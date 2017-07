Un mago de la feria

Hace medio siglo, en 1967, Miguel Ángel Asturias recibió el premio Nobel de Literatura, cuatro años antes que su íntimo amigo Pablo Neruda. Hoy, hay preguntas que no dejan de flotar en el aire: ¿su mundo imaginativo y verbal está aún vigente? ¿El lenguaje que buscó inventar, sobrevive?

Lo he releído, y de nuevo me sentí seducido por ese mundo asfixiante y cerrado de ‘El señor presidente’, por la pirotecnia verbal de ‘Hombres de maíz’ y la gracia picaresca de ‘Mulata de tal’.



Su afán de crear un universo verbal distinto del verdadero aparece como una herencia del surrealismo que conoció durante su primera temporada en Francia, en la década de los veinte, cuando también fue a encontrarse en La Sorbona con los secretos del mundo maya, el cual, paradójicamente, había dejado atrás en Guatemala.



A partir de ‘Leyendas de Guatemala’, celebrada por Paul Valéry, la visión europea del Caribe, y sobre todo la francesa, sería definida por ese pequeño primer libro, un reinado que habría de durar hasta la aparición de ‘Cien años de soledad’.

Mano a mano con Alejo Carpentier, hizo surgir en aquellos años de París esa aura que se llamó primero real maravilloso y luego realismo mágico, y que está muy lejos de su ciclo antiimperialista de la trilogía del banano: ‘El papa verde’, ‘Los ojos de los enterrados’ y ‘Viento fuerte’.



No es allí, en la denuncia política, donde se encuentra su fortaleza narrativa, sino cuando sus personajes ganan complejidad y su escritura entra tanto debajo de la piel de los mestizos como de los indígenas.



‘El señor presidente’ es una novela sobre el poder absoluto del caudillo, el peor de los reflejos de nuestra realidad rural. Pero ‘Hombres de maíz’ no refleja esa realidad rural, sino que lo encarna. Es su esencia y a la vez su escenario. Un mundo rural que no es exclusivamente indígena.



Su visión literaria es la del ladino, lo que le permite explorar, recrear y reconstruir el mundo indígena desde el lenguaje. O reinventarlo. Quien entra a narrar ese territorio no puede excluir ni a los unos ni a los otros sin cometer una mutilación.



El mundo rural de Asturias es un mundo derrotado, pero vivo, con todos sus rasgos del pasado que van acumulándose hasta dejarle encima una costra de lodo, una capa de polvo, sobre la que luego se impregnará la sangre que aún hoy no se seca.



Este es el territorio cultural donde se encuentran los textos sagrados maya-quichés, las lenguas indígenas en sus infinitas variantes, la lengua colonial de los cronistas, las tradiciones verbales, los cuentos de camino, los romances memorizados, el bullicio sonoro de las plazas y los mercados, junto con la vasta realidad de desamparo, atraso y miseria, segregación y opresión, y luego rebeliones, aldeas exterminadas, cementerios clandestinos.



Un escritor que busca entrar en este mundo para vivir en él es, por fuerza, un mago callejero que bajo el sol crudo de la plaza en feria va sacando sorpresas del sombrero, una tras otra, sin amago ni pausas.



Asturias nos enseña que hay que contar la historia, aunque sea en sus crudezas, como los cuentos que se oyen de boca de los peones a la luz de la lumbre en las haciendas, o en las tardes de ocio en las barberías de los pueblos centroamericanos, en boca de los léperos irreverentes que recogen una historia inventada y la vuelven a inventar.



‘Mulata de tal’ hunde sus raíces dichosas en la picaresca del Siglo de Oro. ¿Qué otra cosa puede decirse de una novela que empieza con la entrada de Celestino Yumí a la iglesia de San Martín Chile Verde con la bragueta abierta, en plena misa mayor cantada por tres curas gordos, porque así se lo ha ordenado al diablo Tazol, con quien anda en pactos?



Y ese es el mejor embrujo y la mejor magia, la de los demonios burladores, brujos concupiscentes, compadres envidiosos, mulatas encandiladas, curas malandrines y sacristanes redomados, urdida en palabras que chisporrotean sollamando los cielos como si el mundo fuera a acabarse en encantamientos.



SERGIO RAMÍREZ

- www.sergioramirez.com