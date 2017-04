Todos contra Le Pen

Colocados firmemente en el centro del espectro político, Emmanuel Macron y los votantes franceses han hecho historia ganando la primera ronda de la elección presidencial. Quedando por encima del esperpéntico Frente Nacional de extrema derecha, Macron ha demostrado que las propuestas de un centro político moderno, liberal, reformista, integrista, internacionalista, no ideológico y abierto a toda la ciudadanía, tienen tracción.

Ahora les corresponde a quienes votaron por la extrema izquierda o por la derecha católica alinearse al centro para darle la puntilla al partido de Marine Le Pen. Juntos, los seguidores de los dos candidatos de la izquierda, el radical Jean-Luc Mélenchon y Benoît Hamon, del Partido Socialista, suman aproximadamente el 25 % del electorado, mientras que la derecha que votó por François Fillon tiene el 20 %.



Una alianza de los votantes de izquierda, derecha y centro le daría un triunfo holgado a Macron en la segunda vuelta. Hamon y Fillon ya han anunciado que lo apoyarán. A la hora de redactar este artículo, Mélenchon, el trotskista admirador de Hugo Chávez y amigo del español Pablo Iglesias, de Podemos, todavía no se había pronunciado.

En el 2002, cuando Jean Marie Le Pen dio la sorpresa derrotando al candidato socialista, el entonces primer ministro, Lionel Jospin, en la primera vuelta, toda la izquierda, con la excepción de Arlette Laguiller, la candidata del Partido Trotskista francés que abogaba por derrocar violentamente la democracia parlamentaria francesa, se unificó para apoyar al presidente Jacques Chirac en la segunda vuelta.



Chirac ganó la reelección con el apoyo del 82 % de los votantes. Espero que la historia se repita y la izquierda simpatizante del totalitarismo se olvide de su sectarismo ancestral y opte por unirse a la lucha contra el sectarismo extremista, nacionalista, xenófobo y antiinmigrante de la derecha radical de la hija de Le Pen.



Ya durante su campaña presidencial, Macron obtuvo el apoyo de liberales de derecha, como Alain Minc; de intelectuales de izquierda, como Bernard-Henri Lévy y Jacques y Daniel Cohn- Bendit; de empresarios como Pierre Bergé; del líder del Partido Comunista, Robert Hue; y del ex primer ministro el socialista Manuel Valls.



La elección de Macron, quien se graduó con los máximos honores en la prestigiada École Nationale D’Administration, fue ejecutivo del Banco Rothschild y luego ministro de Economía en el gabinete de François Hollande, es de importancia capital no solo para Francia, sino para toda Europa y para el orden liberal mundial. Francia es la quinta potencia económica mundial y la segunda en la eurozona. Ahora que Gran Bretaña ha votado por refugiarse en su insularidad, el peso de Francia en la Unión Europea aumentará, entre otras cosas, porque, en este nuevo esquema, Francia pasa a ser la primera potencia militar de Europa y la única con un arsenal nuclear.



La situación económica actual de Francia dista mucho de ser desastrosa. No llega a la prosperidad alemana, pero está mejor que España y no está tan mal como Italia. Curiosamente, donde los franceses están en primer lugar mundial es en lo que la Ocde llama “calidad de vida”, es decir, aparte de los temas de bienestar social, vivienda, ingresos, empleo, educación, salud, seguridad, los franceses dedican más tiempo a su vida privada, al ocio y a la alimentación que al trabajo.



La segunda vuelta de la elección se celebrará el 7 de mayo, y el 11 y 18 de junio habrá elecciones parlamentarias. Nadie sabe quién logrará la mayoría, pero dada la peligrosidad del cambio hacia el radicalismo de derecha, sin duda lo mejor en este momento es reforzar el centro político con un presidente liberal en temas económicos y progresista en lo social, como Emmanuel Macron.



SERGIO MUÑOZ BATA