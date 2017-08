¿Terminó la presidencia de Trump?

La salida de Steve Bannon y Sebastian Gorka, los dos máximos representantes de la extrema derecha en la Casa Blanca, ha creado expectativas de que el ala moderada de la administración y del Partido Republicano será capaz de imponer orden en la caótica presidencia de Trump.

Como despedida a su controvertida gestión en la casa presidencial, Bannon dijo: “La presidencia por la que luchamos y ganamos ha terminado”. ¿Será verdad? ¿Ya nos salvamos de la hecatombe? ¿Significa esto que, alejado de la influencia maligna de Bannon, Trump moderará sus impulsos populistas, egocéntricos y mal intencionados? Yo, francamente, lo dudo.



¿A qué atribuye Bannon el fracaso de la presidencia de Trump? A la ‘quinta columna’ dentro de la Casa Blanca, es decir, al grupo encabezado por los ‘demócratas’ (su definición) dentro del gabinete de Trump: Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner; los exbanqueros de Wall Street Gary Cohn, principal asesor económico de Trump, y Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, y los militares.

El otro foco de resistencia contra Trump fue el ‘establecimiento político’ de Washington. A siete meses de iniciada su gestión, ni Trump ni Bannon han podido trabajar con el Congreso republicano. Ni el líder del Senado, Mitch McConnell, ni el de la Cámara Baja, Paul Ryan, han podido convertir en ley las pocas iniciativas que Trump presentó al Congreso, sobre todo la ley sanitaria.



Por otro lado, una de las promesas de campaña que por la resonancia que tuvo entre la base de votantes fue fundamental para el triunfo de su candidatura fue la construcción del muro en la frontera sur y la anunciada imposición de que el Gobierno mexicano pagaría el costo. Hasta ahora, ni México se ha mostrado dispuesto a pagar por semejante barbaridad ni el Congreso ha encontrado el dinero para financiarlo. No obstante, el ataque contra los migrantes de color no ha disminuido ni disminuirá.



Ya no está Bannon en el despacho presidencial para insistir en la deportación de los ‘dreamers’, pero es evidente que seguirá en campaña contra ellos desde su atalaya en Breibart, y que contará con la colaboración del procurador Jeff Sessions y el asesor Stephen Miller.



El reciente indulto al racista exsheriff de Arizona Joe Arpaio, condenado por ignorar las órdenes de un juez federal, no solo demuestra el desprecio de Trump al Estado de derecho, sino que premia el racismo para quedar bien con sus seguidores. Su pulso contra México sigue en pie con Bannon o sin él. También seguirá la presión para impedir la entrada a Estados Unidos de personas de color. Lo mismo sucederá con la agenda comercial proteccionista contra México, Canadá, China y Alemania.



Aparentemente, el detonador del despido de Bannon fue un desacuerdo sobre la rectificación de la declaración de Trump equiparando a los neonazis con quienes protestaban contra su manifestación de odio racial.



Bannon le pidió a Trump que se sostuviera en lo dicho inicialmente para no ofender a su base, mientras que otros en el gabinete y fuera de él criticaron a Trump por darles igual trato a ambos. Al final, Bannon perdió.



Trump seguirá siendo el charlatán de televisión que tiene éxito con un tercio de los votantes, pero con nadie más en el mundo. Bannon se dedicará a difundir su odiosa agenda divisiva y todo seguirá igual que antes.



Nunca en mi vida había leído encuestas en las que los estadounidenses describieran a su presidente como “fuerte, idiota, incompetente, mentiroso”. Sin embargo, sigue siendo el presidente y si el Congreso no lo procesa seguiremos sufriendo con sus impertinencias y su falta de programa. El único consuelo es que su presidencia será un fracaso.



SERGIO MUÑOZ BATA