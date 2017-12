¿Será mejor el año próximo?

Relatar los sucesos de un año tan lleno de incidentes como 2017 en una columna periodística cuyo propósito es terminar el año con una nota optimista es una empresa difícil, si no es que imposible. Obviamente, mi repaso no será exhaustivo y solo escojo eventos que para mí fueron relevantes y en este sentido creo que el más importante fue la rebelión de las mujeres contra el hostigamiento sexual en sus centros de trabajo e, incluso, en sus hogares.

Sé que queda mucho por hacer, y que todavía en numerosos países la rebelión ni siquiera ha empezado. Y aunque me parece increíble que en pleno siglo XXI celebremos que en Arabia Saudí se les haya permitido a las mujeres ¡conducir un auto!, creo que debemos verlo como un avance para empezar a salir del medioevo y reconocer que la rebelión mundial apenas ha comenzado.



Este año hubo cuatro cuestiones que me preocupan, y la primera es la incertidumbre que siento con respecto a los ‘dreamers’. La protección a la deportación de los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, que han crecido en este país y que en su mayoría solo tienen una vaga idea de su país natal, sufrió un tremendo descalabro con el triunfo de Trump en la elección presidencial.



Dado que a principios del año próximo podrían empezar las deportaciones al expirar la protección que Daca les ofreció temporalmente, espero que el Congreso logre ponerse de acuerdo para regularizar su situación y lo haga de forma tan contundente que Trump se vea obligado a firmar la ley migratoria que debe terminar su calvario.



También me preocupa el deterioro del pleito entre Trump y el dictador norcoreano, Kim Jong- un, porque de no prevalecer el ánimo negociador en los adultos alrededor de los dos inmaduros beligerantes, la probabilidad de que estalle una guerra de consecuencias imprevisibles es cada día mayor. El reciente discurso del comandante Robert Neller a un grupo de marines en Noruega, advirtiéndoles que deberían prepararse para una gran guerra, si esta fuera necesaria, es escalofriante.



Y qué decir del crecimiento de los homicidios en México. Hasta principios de diciembre en México se habían cometido 26.573 asesinatos, es decir, 80 personas al día. En 2011, hasta ahora el año más sangriento en la historia moderna de México, se cometieron 27.199. Hoy, la violencia aumenta en lugares previamente considerados seguros, como el estado de Baja California Sur o la Ciudad de México, y las autoridades siguen sin presentar un plan efectivo para sofocarla.



Por último, quiero destacar que lejos de ser la resonante victoria del independentismo catalán proclamada por Carles Puigdemont, la elección del 21 de diciembre en Cataluña le dio otra vuelta de tuerca al conflicto español.



Si bien el 42 por ciento de los catalanes votaron por grupos separatistas, la otra mitad votó por permanecer dentro de España. La independencia de la región no estaba en votación y muchos de los que hoy encabezan las listas de los partidos proindependencia son prófugos de la justicia o están encarcelados por promover actos ilegales y tendrán que enfrentar a la justicia en España.



Cuando la región está partida en dos bandos iguales y cuando en la Constitución, aprobada por todos los españoles, incluyendo a los catalanes, se establecen con claridad los principios que rigen en todo el país, no cabe la decisión unilateral de separarse del conjunto.



Dejo para el año próximo la discusión de temas vitales, como el crecimiento de la desigualdad, la creciente aceptación de los matrimonios de personas del mismo sexo, la legalización de la marihuana, el futuro de la Unión Europea post-‘brexit’, la corrupción gubernamental en América Latina y el nuevo intento de expansionismo ruso.



Mientras tanto, le deseo un feliz Año Nuevo.



SERGIO MUÑOZ BATA