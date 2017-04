Peligra la legalización de la marihuana

Al procurador de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, la marihuana le parece solo un poco menos terrible que la heroína. Tan convencido está del daño que hace la droga que la semana pasada les ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que hagan una evaluación del (in)cumplimiento de las políticas federales sobre la marihuana y le manden sus recomendaciones.

Es evidente que el propósito inicial de esta revisión es construir argumento legal para desechar el memorando escrito durante la administración del presidente Barack Obama que les otorgaba flexibilidad a los estados para aprobar leyes sobre el uso legal de la marihuana. En el 2012, cuando en los estados de Washington y Colorado los votantes aprobaron leyes que despenalizaban la posesión de marihuana, Obama declaró que “no tendría sentido que consideráramos prioritario perseguir a los usuarios de marihuana para fines recreativos de aquellos estados que han decidido que su posesión es legal”.



De esta forma el presidente Obama intentaba resolver, aunque a medias, la contradicción de tener una ley federal que penalizaba el consumo de esta droga y leyes estatales que lo permitían. Frente a la duda, Obama optó por el famoso laisser faire, laisser passer, ‘dejar hacer, dejar pasar’, aunque dijo que, en su opinión, “el consumo generalizado de las drogas no es bueno para nuestros hijos ni para la sociedad”. Admitió que de joven fumó marihuana habitualmente, pero lo hizo –dijo– porque de joven uno comete errores de los que se arrepiente cuando es adulto.

Para el 2020, la venta legal

Sessions rechaza “la idea de que Estados Unidos estará mejor cuando se venda marihuana en cada esquina”. Según él, la violencia en torno a la venta y al uso de la marihuana va en aumento y aunque en los estudios que se han hecho en los estados donde se ha legalizado la droga no se ha encontrado que la legalización haya propiciado un aumento en el número de delitos violentos, en el estado de Colorado, el primero que aprobó la legalización, las autoridades aseguran que los traficantes tradicionales se han aprovechado de la ley para cultivar la droga y transportarla fuera del estado donde la venden a precios mucho más caros, y que eso ha ocasionado violencia. De cualquier modo, en el 2017, ocho estados y Washington D. C. han aprobado leyes que permiten el consumo de marihuana con fines recreativos y 28 han aprobado su uso con fines medicinales.



Como de costumbre, la postura de Donald Trump sobre este tema ha sido contradictoria, aunque últimamente endureció su posición aduciendo que, dada la crisis desatada por el consumo de opioides, lo peor que se podría hacer es alentar el consumo de más drogas. “Todavía tenemos una ley federal que debemos obedecer”, dijo el portavoz de la Casa Blanca.



Sessions dice que “los estados podrán seguir aprobando leyes de legalización, pero la distribución de la droga en cualquier lugar de Estados Unidos sigue siendo una violación de la ley federal”. Y las leyes estatales de legalización son inconstitucionales dado que la ley federal tiene preeminencia y esta prohíbe el consumo, el cultivo y la distribución de la marihuana.



La postura de Sessions ha alarmado tanto a los gobernadores de cuatro estados que legalizaron la droga que le enviaron una carta en la que le recuerdan que fueron los votantes los que decidieron la legalización y le informan que las legislaturas locales han aprobado leyes regulatorias que priorizan la salud y la seguridad pública, reducen la encarcelación y expanden las economías estatales.



Para el 2020, se calcula que la venta legal de la marihuana rebasaría los 20.000 millones de dólares anuales, si es que Sessions no interrumpe el negocio argumentando que “nuestra nación necesita decir claramente que el uso de las drogas destruye vidas”.



