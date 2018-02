Otra vez la barbarie armada

El Día de San Valentín fui a recoger a mi nieta, de 12 años, a su escuela tres horas después de que en una escuela de Parkland (Florida) sucediera un tiroteo que dejó por lo menos 17 muertos y 15 heridos. La cifra de muertos podría aumentar.

En el camino a su casa, la angustia me hizo preguntarle si en su escuela hacían simulacros de tiroteos, y su lacónica respuesta fue “sí”. No pude preguntar más porque en mi desasosiego, tristeza y rabia solo podía pensar que no es justo que los niños vivan conscientes de que alguien con armas de enorme poder destructivo puede entrar a su escuela a matarlos a ellos, a sus amigos y a sus maestros.

Pero esa es la horrenda realidad que vivimos en Estados Unidos. Tan solo en las primeras ocho semanas de 2018 hubo tiroteos en seis escuelas; en los últimos cinco años, después de Sandy Hook, en Connecticut, otro tiroteo en el que murieron 20 niños de entre seis y siete años de edad y seis adultos, más de 400 personas han muerto en más de 200 balaceras en escuelas.



¿Por qué hay tal cantidad de tiroteos masivos en Estados Unidos?



Los políticos que están en el bolsillo de la National Rifle Association, como Donald Trump (que recibió de la NRA US$ 30 millones para su campaña presidencial y necesita el apoyo de sus miembros), lo atribuyen a enfermedades mentales de los asesinos. Y yo me pregunto: ¿se darán cuenta de que con este alegato están diciendo que en Estados Unidos hay más gente con problemas mentales que en cualquier otra parte del mundo?

No es justo que los niños vivan conscientes de que alguien con armas de enorme poder destructivo puede entrar a su escuela a matarlos a ellos, a sus amigos y a sus maestros. FACEBOOK

TWITTER

También hay quien acusa a las autoridades de no actuar con rapidez cuando un hombre (sí, la inmensa mayoría de los asesinos son hombres blancos) da muestras de ser un asesino en potencia. Quizá se podría en ciertos casos, pero el problema es que no se puede arrestar a quien no ha cometido un crimen.



Se dice también que los tiroteos suceden porque los asesinos buscan la fama y la gloria. Sí, a veces, pero la raíz del problema es la proliferación de armas de fuego en el país, la cultura y la política. “Somos una cultura violenta, fracturada y enamorada de las armas de fuego”, leí en el editorial del Los Ángeles Times del 14 de febrero. Y es precisamente este amor a las armas lo que distingue a Estados Unidos del resto del mundo desarrollado.



Los estadounidenses representan alrededor del 4,4 por ciento de la población mundial, pero son dueños del 42 por ciento de las armas que hay en el mundo, y entre 1966 y 2012 los estadounidenses han liderado la marca de tiroteos masivos en el mundo. En 2009, la tasa de homicidios con armas de fuego en Estados Unidos fue de 33 por cada millón de personas, mientras que en Canadá fue 5 por millón y en Gran Bretaña, 0,7 por millón, datos que se corresponden con las diferencias en la propiedad de armas. Y si bien un neoyorquino tiene la misma probabilidad que un londinense de ser víctima de un robo, tiene 54 veces más posibilidades de ser asesinado, afirma un estudio de la Universidad de California en Berkeley.



Si los que tienen el poder quisieran mitigar el problema, tendrían que derogar la Segunda Enmienda de la Constitución, regular la venta limitada de armas para la autodefensa, permitir un rifle para cacería e impedir la venta de armas reservadas para uso del ejército. Pero la probabilidad de que esto suceda es cero.



Mi esperanza es que la indignación que hoy muestran los jóvenes de la Florida, y que amenaza con expandirse por todo el país, debilite el poder de la nefasta Asociación Nacional del Rifle y obligue a los congresistas a legislar para bien de la sociedad y no de los mercaderes de la muerte.



Eso espero por el bien de mis nietos y de todos los niños y jóvenes de este país, que no deberían tener que hacer simulacros para protegerse de la barbarie armada.



SERGIO MUÑOZ BATA