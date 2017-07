¿Nuevo (des)orden mundial?

La abdicación voluntaria de Donald Trump al papel de líder mundial que le pertenecía al presidente de Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial ha motivado toda clase de especulaciones: ¿Será Angela Merkel quien fije la agenda global? ¿Será Emmanuel Macron el gestor de la diplomacia mundial? ¿Tendrá el ejército chino o el ruso la capacidad militar para disponer el nuevo orden mundial? ¿Necesita el mundo un líder que lo dirija y vigile el cumplimiento de su agenda? ¿Existe alguien capaz de liderar un orden mundial trastocado por las divisiones ideológicas y los intereses geopolítico-económicos encontrados? Antes de intentar responder a las preguntas planteadas, hay que admitir que el aislacionismo ramplón de Trump es real.

En el tema del cambio climático, arbitrariamente Trump ha anunciado que retira a EE. UU. del Acuerdo de París sobre el cambio climático, firmado por 195 países, porque él piensa, al contrario de lo que dice el consenso científico mundial, que el calentamiento global es un engaño inventado por China para detener el desarrollo económico de EE. UU. y restarle puestos de trabajo.



También se ha manifestado en contra del Acuerdo Nuclear con Irán del 2015, firmado por la Unión Europea, China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos bajo Obama, el cual garantiza que el programa nuclear iraní mantendrá un carácter puramente pacífico y civil, bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, de las Naciones Unidas.

En el asunto del comercio global, por ejemplo, una de las primeras decisiones de Trump fue retirar a EE. UU. del TPP, el acuerdo entre once países de la cuenca del Pacífico que Barack Obama, en su calidad de presidente de la potencia que había impuesto las reglas del comercio global, había promovido. Y en los próximos meses debe llevarse a cabo una renegociación del tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que en el peor de los casos podría ser eliminado porque, según Trump, así EE. UU. regresaría a la dichosa edad dorada previa a la globalización, a la revolución tecnológica y la automatización laboral.



Pero ¿existió en EE. UU. la dichosa edad dorada que tanto añora Trump? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico de EE. UU. se aceleró notablemente, inaugurando la llamada ‘cultura del consumismo’, que consolidó el surgimiento de la clase media. Durante la guerra, el ahorro de los estadounidenses creció mucho, y la famosa GI Bill, creada por Franklin D. Roosevelt, facilitó la educación y la adquisición de vivienda de los soldados que regresaron a la patria. Entre 1940 y 1960, la proporción de estadounidenses con casa propia aumentó de 42 a 62 por ciento, y con ello sobrevino la compra masiva de electrodomésticos, automóviles y otros bienes de consumo. La prosperidad económica del país, sin embargo, no fue pareja, y persistieron viejos vicios como la desigualdad económica, la inequidad social y la discriminación racial, que había sido legal hasta 1964.



En la posguerra, EE. UU. consolidó su papel hegemónico mundial creando instituciones militares como la Otán y económicas como Bretton Woods. También tomó la delantera en ciencias, tecnología, arte y literatura. Pero, al mismo tiempo, empezaron los fracasos en política exterior, primero en Corea y más tarde en Vietnam, y si bien la implosión de la Unión Soviética fortaleció el papel protagónico de EE. UU., no faltaron sobresaltos que disminuyeron su capacidad de mando.



¿Quién ocupará el vacío de poder que ha dejado vacante Trump? No creo que existan las condiciones para que sea una sola nación la que lo ocupe, lo que veo es una atomización del poder político que podría privilegiar la necesidad del diálogo y la negociación entre entidades del mismo peso.



SERGIO MUÑOZ BATA