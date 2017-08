La política de identidad como arma letal

Entrevistado por The New York Times durante la manifestación de protesta organizada por Ku Klux Klanes, neonazis y supremacistas blancos el sábado pasado en Charlottesville, Virginia, ‘Ted’, un hombre que ocultó su identidad para no obstaculizar su posible carrera política futura, explicó que había viajado de su pueblo en Misuri porque “estaba harto de ver cómo hacen a un lado a la gente blanca”.

Por más irracional que parezca el reclamo de ‘Ted’, lo grave es que la supuesta victimización de los blancos a manos de las minorías no es un fenómeno único ni nuevo en la historia de Estados Unidos, sino una cuestión ancestral que ha funcionado para mantener la supremacía de la raza blanca en el país.



En 1845, por ejemplo, los blancos nacidos en EE. UU. formaron el Partido de los Norteamericanos Nativos (no los indígenas nativos del lugar), cuyo propósito único era impedir la inmigración al país de minorías no solo raciales, religiosas o étnicas, sino de estrato social y económico bajo. De este partido surgió después el Partido de los Know-Nothing, que más tarde se convertiría en el Ku Klux Klan, una organización criminal que se dedicó a perseguir a inmigrantes, católicos, judíos, negros y sindicalistas.



Lo terrible del incidente de Charlottesville es la validación que la presidencia de Donald Trump les ha dado a estos infundios como arma para contener el avance de la diversidad en un país que cada vez más parece un archipiélago formado por islotes étnicos y raciales diversos. Nunca antes en la historia nacional un presidente en funciones había utilizado la política de identidad como arma política.

Sin importar la cantidad de falsedades que un demagogo como Trump dice, un 30 % de la población le cree y piensa que tiene razón. Lo bueno es que no son la mayoría FACEBOOK

TWITTER

El término ‘política de identidad’ es relativamente nuevo. Eric Hobsbawm sitúa su origen en los 60 para explicar las transformaciones sociales en Estados Unidos producto de la etnicidad, la diversidad, la ruptura, la emancipación de la mujer o el movimiento gay. Surge para darle voz a una comunidad marginada y asignarle un papel en una colectividad diversa y democrática. Para otros, sin embargo, la política de identidad es algo peligroso que divide a la sociedad, aunque este segmento no reconoce que hay grupos que no tienen ni voz ni voto en sociedades cerradas al cambio. Ideológicamente, la izquierda es más tolerante con la multiplicidad de identidades y la derecha, más excluyente.



Para entender la actual coyuntura política es necesario explorar los estrechos vínculos entre el racismo y la ideología. El nexo de los manifestantes de Virginia con la derecha alternativa (alt-right), a la que pertenece Steve Bannon, el consejero especial de Trump, es evidente. El propósito de la marcha era “unificar a la derecha” ondeando banderas confederadas y gritando consignas dirigidas contra los inmigrantes y los judíos, advirtiéndoles: “No nos reemplazarán”.



Como dijo David Duke, exlíder del Ku Klux Klan, otro de los asistentes a la manifestación de protesta en Virginia, “fueron a cumplir las promesas de Donald Trump de recuperar de vuelta nuestro país”. El flirteo entre Trump y Duke empezó durante la campaña electoral, cuando Duke le expresó su apoyo, y Trump dijo primero no conocerlo para luego desautorizarlo a medias.



En su discurso sobre los disturbios neonazis, Trump expresó su condena a la violencia, al odio, a la intolerancia, pero repartió la culpa por igual entre los neonazis y quienes los repudiaban. “Viene de muchos lados”, repitió Trump, temeroso de perder simpatizantes entre los grupos de supremacistas blancos que lo apoyaron en su candidatura y hoy lo aplauden.



El peligro real, sin embargo, es que, no importa la cantidad de falsedades que un demagogo como Trump diga, un 30 por ciento de la población le cree y piensa que tiene razón. Lo bueno es que no son la mayoría.



SERGIO MUÑOZ BATA