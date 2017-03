La incultura en tiempos de Trump

Sabía que Donald Trump no lee libros, “leo pasajes, áreas, capítulos, pero no tengo tiempo para leer”, dijo en una entrevista. Y viendo su casa tan llena de dorados, me imagino que el arte y los museos tampoco son lo suyo. Sin embargo, al enterarme del ataque frontal que Trump plantea contra los reducidos espacios culturales estadounidenses, que reciben pequeñas ayudas federales, recordé la escalofriante línea escrita por Hanns Johst en una mediocre obra de teatro escrita para celebrar un cumpleaños de Hitler: “Cuando oigo la palabra ‘cultura’, le quito el seguro a mi pistola Browning”.

Reconozco que la eliminación del minúsculo presupuesto al National Endowment for the Humanities (NEA), que ayuda un poco a artistas, educadores, investigadores y artistas comunitarios; al Institute of Museum and Library Services, que subsidia en parte a Museos y al magnífico servicio de bibliotecas públicas en la nación, y a la Corporation for Public Broadcasting (CPB), que ayuda parcialmente al sostenimiento de la televisión y la radio públicas, puede parecer menor, pero, para mí, es una aberración mayor que se los elimine.



El presupuesto federal para el 2018 es de 4 trillones de dólares (4 billones, en español); la NEA recibe 150 millones y la CPB, 445 millones, mientras que proteger a la esposa de Trump en su mansión de Nueva York, porque no quiere vivir en la Casa Blanca, cuesta 700 millones.

Detrás del asalto de Donald Trump y los republicanos en el Congreso a la cultura hay un doloso y obsceno ánimo revanchista contra la inteligencia. FACEBOOK

TWITTER

En 1934, cuando el desempleo en el país rondaba el 25 por ciento, el presidente Franklin Delano Roosevelt se preguntó si el Federal Relief Act, diseñado para subsidiar a los desempleados, debería incluir también a los artistas; su conclusión fue que “como el resto de la gente, los artistas también tienen que comer”. Y el Public Works of Art Project contrató a 3.749 artistas, que produjeron 15.663 pinturas, murales, impresos, artesanías y esculturas. Obras de arte hechas por artistas de la talla de Jason Pollock, Mark Rothko y Jacob Lawrence.



También hubo un programa que ayudó a mantener a más de 16.000 músicos, que así pudieron componer y ejecutar su música y enseñar a más de 132.000 niños. El Programa Federal de Teatro dio empleo a actores como Burt Lancaster, John Houseman o Joseph Cotten, y a directores como Orson Welles, Joseph Losey y Nicholas Ray. El programa para escritores benefició a Ralph Ellison, Saul Bellow y Margaret Walker.



El legado cultural de Roosevelt sobrevivió hasta que el Comité de Actividades No Americanas de la Cámara de Representantes, el mismo que después dirigiría la cacería de brujas que culminó en el macartismo, logró “sacar al Gobierno del negocio del teatro”, matando así ese renacimiento de las artes y las humanidades.



De los 40 a la fecha, los programas federales de asistencia a las artes han venido disminuyendo; y ahora que están a punto de desaparecer, es necesario cuestionarles a Trump y a los republicanos que controlan el Congreso la validez de sus prioridades.



¿Es verdaderamente necesario aumentar el presupuesto del Departamento de Defensa para construir más barcos de guerra y comprar más aviones de combate? ¿Se justifica la contratación de más agentes fronterizos y para ampliar la extensión del muro en la frontera? ¿Es racional recortar el dinero para proteger el medioambiente? ¿Es sano para la sociedad desproteger del cuidado de la salud a quienes atienden al público? ¿Es justo eliminar la asistencia económica a los más pobres y a programas de ayuda internacional? ¿Es correcto despojar de recursos a la educación pública para favorecer la privada? ¿Qué valor histórico tendrá que un ignorante como Trump dicte la eliminación de pequeños programas culturales que benefician a todas las comunidades? Ninguno. La incultura de Trump pasará a la historia del país como un obsceno extravío.



SERGIO MUÑOZ BATA