La banalidad de la tortura

La tortura tiene un largo, extendido e infame historial. De la antigua ‘muerte por mil cortes’ china, un método de intencional lentitud para causar el mayor sufrimiento posible al condenado, al garrote vil español con el que se desgajaba el cuello del acusado y que estuvo vigente hasta 1978; en México y Venezuela persisten la tortura y el uso de la violencia sexual, y los torturadores operan con casi total impunidad; en la ‘Casa del horror’ de los Andes, en Colombia, a los niños con discapacidad se les daba un trato vejatorio.

Hoy, el fantasma de la tortura, que se creía exorcizado, recorre Estados Unidos con un presidente que exalta las virtudes de la salvaje práctica, recomienda la ampliación de sus usos y acaba de nombrar directora de la CIA a la mujer que después de los atentados terroristas de septiembre de 2001 supervisó el programa de traslado de sospechosos a cárceles secretas, la tortura de sospechosos y la destrucción de las pruebas de los abusos.



Para los incondicionales defensores de la tortura, como el siniestro exvicepresidente Dick Cheney, el suplicio no solo es una herramienta eficaz, sino que restablece un tipo de justicia divina al castigar cruelmente a quienes causaron daño a gente inocente.



Afortunadamente, su opinión es rechazada no solo por los grupos defensores de los derechos humanos o por ciudadanos con absoluta claridad moral, sino por asociaciones científicas y por la mayor parte del establecimiento político nacional.



El secretario de la Defensa, general James Mattis, por ejemplo, declaró que la tortura nunca le ha parecido útil. “Dame una cajetilla de cigarrillos y un par de cervezas, y todo saldrá mejor. Es cuestión de ganarse la confianza y recompensar la cooperación del sospechoso”, dijo.



El Senado estadounidense también ha cuestionado severamente la utilidad de la tortura en su informe elaborado en 2009 y desclasificado en 2014, sobre el ‘Programa de detención e interrogatorios del Comité de Inteligencia’. Un informe hecho público, escribió la senadora Diane Feinstein, con la esperanza de que este tipo de interrogatorios coercitivos no se repitan.



En dicho informe se resalta que antes de los ataques de septiembre de 2001, la propia CIA había argumentado que dichas “técnicas de interrogación no producen inteligencia, que muy probablemente producen respuestas falsas y que se ha comprobado históricamente que no son efectivas”.



No obstante, sus propias recomendaciones fueron ignoradas a la hora de la verdad. Ahora, escribió Feinstein, “no podemos volver a permitir que la historia se olvide y que los graves errores del pasado se repitan”.



Un pasado que bien podría repetirse mañana si se recompensa con un ascenso en su carrera a quien supervisó la tortura y los maltratos. Haspel cuenta con el apoyo incondicional de sus colegas dentro y fuera de la agencia. El exdirector de la CIA Michael Hayden la defiende argumentando que hizo, “nada más y nada menos, lo que la nación y la agencia le dijeron que hiciera, y lo hizo muy bien”.



Afortunadamente, varios miembros del Senado difieren de este punto de vista. John McCain, quien fue torturado durante su cautiverio en Vietnam, ha dicho que Haspel debe “explicar la naturaleza y el alcance de su participación”. Y el senador Ron Wyden, junto con la American Civil Liberties Union, ha exigido que los expedientes de su participación en la CIA sean desclasificados antes de su nominación en el Senado.



Para mí, lo verdaderamente escalofriante es que el argumento de Hayden me recuerda el ‘Eichman en Jerusalén’, un estudio sobre la ‘banalidad del mal’, de Hannah Arendt, y la llamada ‘defensa de Núremberg’. En ambos casos, los nazis adujeron que los ejecutores de los horrores del Holocausto solo obedecían órdenes.



SERGIO MUÑOZ BATA