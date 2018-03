La alcaldesa que enfrentó a la migra

En un acto político inusual y frente a las cámaras de televisión, la semana pasada la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, anunció urbi et orbi (a la ciudad y al mundo) que el Servicio de Inmigración se aprestaba a realizar una redada en el área de la bahía de San Francisco, y le recomendó a la comunidad inmigrante que se protegiera y procurara consejo legal.

Y eso fue precisamente lo que hizo la red de defensores de los inmigrantes. Una vez superado el pánico inicial que causó el anuncio, los activistas se organizaron para aleccionar a los migrantes sobre sus derechos legales en caso de ser confrontados por la migra.



Como era de esperarse, el vocero de ICE, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas, criticó a la alcaldesa utilizando un lenguaje alarmista y exagerado. La acusó de ayudar a “criminales extranjeros” a evadir la acción de la justicia. Durante la redada –que se extendió hasta la frontera con Oregón y duró cuatro días–, y utilizando vehículos sin identificación oficial, la migra arrestó a 232 personas, de las cuales solo la mitad tenía antecedentes penales.

Argumentar que el propósito de las redadas es expulsar a “criminales extranjeros” es una imperdonable y malintencionada mentira porque no distinguen entre inmigrantes honrados y criminales. Durante el período presidencial de Obama subieron las deportaciones, pero la inmensa mayoría de los deportados o tenían antecedentes penales serios o fueron arrestados al intentar entrar por la frontera. En el primer año de gobierno de Trump, ICE ha arrestado a 109.000 personas, de las cuales casi la mitad, 46.000, no tenían antecedentes penales. Durante la cruzada antiinmigrante de Trump se está deportando a personas que, en la mayoría de los casos, llevaban años viviendo en el país, trabajando honradamente y que, generalmente, tienen hijos nacidos en Estados Unidos.



¿Fue atrevido y controversial el anuncio de la alcaldesa Schaaf? Sí, mucho, y por ello ha sido criticada en diversos sectores. Pero ¿fue ilegal? Las autoridades federales piensan que sí y han anunciado que estudiarán el caso para ver si pueden acusarla de obstrucción de la justicia. Sin embargo, la profesora de derecho Laurie Levenson no cree que se pueda comprobar el cargo de obstrucción de la justicia o complicidad: “El propósito del anuncio de la alcaldesa fue proteger a su comunidad con una advertencia en sentido muy general”.



Como ‘ciudad santuario’, Oakland tiene como política proteger a los inmigrantes sin papeles limitando su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Por regla general, la policía de Oakland o de Los Ángeles no intenta averiguar el estatus migratorio de las personas, a menos que tengan antecedentes criminales.



Por otro lado, la tradición del santuario tiene ilustres antecedentes en este país. En la década de los 80, en Los Ángeles, a mí me tocó vivir la batalla que tres sacerdotes, Luis Olivares, Michael Kennedy y Greg Boyle, sostuvieron contra los jerarcas de la Iglesia católica y el Servicio de Inmigración, declarando ‘santuario’ de refugiados centroamericanos a la pequeña iglesia en la plaza Olvera del antiguo pueblo de Los Ángeles, conocida como la placita. La lucha tuvo consecuencias negativas para los sacerdotes rebeldes, pero los refugiados de las guerras centroamericanas pudieron dormir en paz, refugiados en la iglesita.



A pesar de las amenazas en su contra, la alcaldesa Schaaf no se arrepiente de haber compartido con sus gobernados la información a la que tuvo acceso. Lo hizo, dice, para asegurarse de que la gente supiera cuáles son sus derechos bajo la ley. Y, desde mi punto de vista, no cabe duda de que lo suyo no solo fue valiente, sino que fue también un acto profundamente humanitario.



SERGIO MUÑOZ BATA