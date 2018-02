De la invasión de la privacidad de las personas en nombre de la seguridad nacional, a la manipulación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Brasil, Francia y otros países, a la utilización de Twitter como arma política para desprestigiar a opositores, a la comercialización salvaje de datos personales en plataformas como Facebook, nos encaminamos inexorablemente al ‘infoapocalipsis’.

El continuo desarrollo de los medios sociales así como los avances en la tecnología y la inteligencia artificial han hecho posible crear informaciones, videos y audios que podrían tener consecuencias peligrosas como, por ejemplo, el anuncio falso de un ataque nuclear, la manipulación política de una elección o el desprestigio moral de una persona. Los medios sociales han creado un caldo de cultivo explosivo, facilitando la diseminación de informaciones que distorsionan la realidad y ponen en peligro la viabilidad de los sistemas democráticos.



El problema no es nuevo. Ya Martín Lutero nos había prevenido de que “una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve”. Lo nuevo es la amplitud y el alcance global de los mensajes en los medios sociales y lo terrible, que la corrupción del discurso digital público en la red posibilita la difusión masiva de noticias falsas, la presentación de hechos alternativos y la divulgación masiva de los discursos de odio. El hecho irrefutable es que la tecnología está minando el edificio del conocimiento.

Expertos en medios sociales como el profesor Rosental Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, en la Universidad de Texas, en Austin, que lleva más de dos décadas estudiando el fenómeno, están alarmados. “El clima creciente de preocupaciones legales, éticas, filosóficas, políticas y hasta de salud, por los efectos negativos de la revolución digital, está conduciendo al mundo a un punto de inflexión que llevará a un ajuste de curso”, me dice Alves.



Y es precisamente en Brasil, el país donde Alves nació, donde la inquietud por la proliferación de noticias falsas en vísperas de una importante y complicada elección ha propiciado que el magistrado de la Corte Suprema Luiz Fux, responsable del Tribunal Electoral, haya planteado formar un grupo que incluiría a los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, medios y a los directivos de plataformas de medios sociales para desarrollar una estrategia que impida la diseminación de informaciones falsas. La libertad de expresión, ha dicho Fux, no puede estar por encima de un resultado electoral ilegítimo, y, dada la alternativa, el principio democrático es más importante que la libertad de expresión.



En Estados Unidos, donde la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016 ha quedado plenamente demostrada, la intervención del Gobierno en el asunto presenta complicaciones que parecen insalvables. La primera enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, establece que las ideas falsas no existen y que por más perniciosa que parezca una opinión, su corrección depende de la competencia con otras ideas, no de un juez o de un jurado. Un argumento que, a priori, deja claro que no será el Gobierno, en cualquiera de sus ramas, el que sancione a quien divulgue noticias falsas.



Además, los defensores de la libertad de expresión nos recuerdan que en países con regímenes totalitarios como China, Cuba, Rusia o Corea del Norte, el único proveedor de noticias falsas autorizado es el propio Gobierno. Una ironía de enorme resonancia en Estados, Unidos donde el mayor generador de noticias falsas es el presidente Donald Trump y donde parecería improbable que el Congreso, dominado por el Partido Republicano, se atreviera a censurar su cuenta de Twitter.



SERGIO MUÑOZ BATA